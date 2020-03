Ruszył konkurs „NieBezpieczni w sieci”

Celem jest wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci. Kampanie nie mają straszyć. Mają edukować. Pokazywać zagrożenia, ale i wskazywać sposoby radzenia sobie z nimi.

– Bezpieczeństwo w sieci to temat, który dotyczy każdego z nas. Dlatego do wspólnego działania zapraszamy organizacje pozarządowe. Wierzymy w ich potencjał i chcemy z niego czerpać – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – To właśnie do nich adresujemy nasz konkurs „NieBezpieczni w sieci”, który organizujemy w ramach kampanii „e-Polak potrafi!” – dodaje szef MC.

Organizatorzy konkursu zrealizują, we współpracy ze zwycięskimi NGO, od 1 do 3 najlepszych kampanii. W sumie na ten cel przeznaczone jest 500 000 złotych.

Organizatorami konkursu są Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Patronat medialny objęły: ngo.pl oraz kampaniespoleczne.pl. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

źródło:Podlaski Urząd Wojewódzki

fot.pixabay