Rezerwacja wizyt już we wszystkich podlaskich urzędach skarbowych

Podatnicy po wcześniejszym umówieniu wizyty, od 22 czerwca będą mieli możliwość skorzystania z usługi w urzędach skarbowych w Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Kolnie, Mońkach, Siemiatyczach, Sokółce, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

Jak zarezerwować wizytę?

Rezerwacji można dokonać drogą online. Wystarczy skorzystać z usługi „Wizyta w urzędzie skarbowym – umów” na stronie podlaskie.kas.gov.pl lub na stronach poszczególnych urzędów skarbowych korzystając z zakładki „Jak załatwić sprawę w urzędzie”.

Zainteresowani mają możliwość z zapoznaniem się z usługą w czterech krótkich krokach:

Zarezerwuj wizytę wybierając datę i godzinę, w której możesz przyjść do urzędu.

Odbierz pocztę e-mail, jeżeli podasz jej adres. Otrzymasz informację potwierdzającą rezerwację wizyty ze wszystkimi szczegółami. Warto tę informację wydrukować i mieć ze sobą podczas wizyty.

Przyjdź do urzędu na godzinę wskazaną w rezerwacji i udaj się do miejsca wskazanego szczegółowo w potwierdzeniu rezerwacji.

Jeśli wiesz, że nie możesz skorzystać z zarezerwowanej wcześniej wizyty, odwołaj ją dzwoniąc do urzędu. Dzięki temu inna osoba będzie mogła szybciej załatwić swoją sprawę.

Rezerwując wizytę możemy skorzystać:

z kart usług, które pozwolą nam przygotować się do załatwienia sprawy w urzędzie (dzięki nim będziemy wiedzieć np. jakie dokumenty ze sobą zabrać, co zazwyczaj znacząco skraca czas załatwienia sprawy);

zadzwonić pod numerami telefonów wskazanymi w tej zakładce;

osobistej wizyty w urzędzie w punkcie „Rezerwacja wizyty” zlokalizowanym blisko wejścia.

Mimo iż usługa ruszy we wskazanych urzędach 22 czerwca to terminy i godziny wizyt rezerwować można już dziś.

Natomiast wizyt nie trzeba rezerwować w Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, który obsługuje największe przedsiębiorstwa w województwie.

Zmiany dla komfortu i bezpieczeństwa

Możliwość rezerwowania wizyt przez Internet ma na celu ułatwienie podatnikom załatwianie ich spraw. Z kolei dzięki wprowadzeniu zasady, że bezpośrednio w siedzibie urzędu obsługiwani są wyłącznie klienci umówieni, urzędy skarbowe chcą uniknąć kolejek co z pewnością powinno poprawić komfort obsługi, ale i bezpieczeństwo podatników.

Pilotaż nowej usługi w czterech największych urzędach skarbowych województwa podlaskiego, pokazuje, że warto w tym kierunku zmierzać.

Jak poinformował Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, umawianie wizyt w urzędach staje się standardem. Stwierdził, że jeśli chcemy uzyskać paszport, zarejestrować samochód czy wyrobić dowód osobisty to także albo umawiamy się przez internet, albo bierzemy numerek w kolejkomacie. Dodał, że podobne rozwiązanie obowiązuje od teraz w urzędach skarbowych województwa podlaskiego, z tym, że jeśli przyjdziemy do urzędu bez wcześniejszej rezerwacji wizyty to powinniśmy podejść do punktu rezerwacji wizyt, gdzie dowiemy się kiedy i gdzie załatwimy swoją sprawę. Zauważył, że po pierwszych tygodniach działania usługi otrzymujemy wiele pozytywnych sygnałów od podatników, choć zdarzają się także osoby zaskoczone nową formą obsługi. Wyraził nadzieję, że podatnicy powszechnie uznają to za dobre rozwiązanie, szczególnie, że konieczność bezpośredniej wizyty w urzędzie skarbowym jest coraz rzadsza.

Oczywiście nadal aktywne pozostają wszystkie dotychczasowe zdalne formy załatwiania spraw w urzędach skarbowych do których zachęcamy w pierwszej kolejności. Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej oraz możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych poprzez strony: podatki.gov.pl i biznes.gov.pl można skorzystać ze specjalnych, dedykowanych numerów telefonicznych działających w poszczególnych urzędach skarbowych. Ich numery można znaleźć na stronach poszczególnych urzędów w zakładce Kontakt/Telefony.

źródło/fot.: Rzecznik prasowy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej

oprac. Cezary Rutkowski