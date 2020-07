Konsultacje społeczne projektu rozkładu jazdy pociągów 2020/2021 na trasie Białystok – Bielsk Podlaski – Hajnówka

Województwo Podlaskie planuje w przyszłej edycji rozkładu jazdy wznowienie kursowania codziennych pociągów na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski - Hajnówka. Projekt oferty przewozowej przewiduje 7 par pociągów kursujących w większości w bezpośrednich relacjach do/z Białegostoku przez Bielsk Podlaski do/z Hajnówki. Aby zapewnić jak najlepsze dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb pasażerów Zarząd Województwa zaprasza Państwa do podzielenia się swoimi uwagami i propozycjami do opracowanego projektu.