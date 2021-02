22 stycznia - Dzień Dziadka

Dzień Dziadka następuje po Dniu Babci. Pierwsze swoje święto babcie miały w 1964 roku. Dziadkowie musieli jeszcze trochę poczekać, właściwie do lat 80. XX w., gdy tradycja ta przyszła ze Stanów Zjednoczonych. W Polsce postanowiono, aby seniorzy świętowali przez dwa dni i do Dnia Babci dołożono Dzień Dziadka. Święto to wpisano oficjalnie do kalendarza w 1981 roku.

W tym szczególnym dniu wnuki, zgodnie z przyjętym zwyczajem, składają dziadkom życzenia i obdarowują ich upominkami oraz laurkami.

oprac.: Paulina Dulewicz

red.: Cezary Rutkowski

grafika: UMWP