21 stycznia - Dzień Babci

Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Niedługo później do akcji popularyzacji tego pomysłu, dołączyć miał "Express Poznański". Sam pomysł związany był z chęcią uhonorowania aktorki Mieczysławy Ćwiklińskiej. W ciągu następnych lat, pomysł Dnia Babci był popularyzowany w lokalnych pismach, aż w końcu upowszechnił się w całym kraju.

Dzień Babci nierozerwalnie wiąże się z tradycją składania przez wnuki życzeń i drobnych upominków. W przedszkolach i szkołach podstawowych dzieci przygotowują specjalne laurki dla swoich babć.

Babcie są dla wielu z nas symbolem ciepła i miłości. To one pomagają nas wychować i rozpieszczają, gdy jesteśmy dziećmi, a kiedy dorastamy - czekają na nasze odwiedziny. W Dzień Babci najlepszy prezent, jaki możemy ofiarować – to bliskość i pamięć o nich.

oprac.: Paulina Dulewicz

grafika: UMWP