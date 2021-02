Dołącz do Team Podlaskie! Na sportowców z naszego regionu czeka 500 tys. złotych

Ostanie lata były owocne dla sportowców z regionu. Reprezentanci naszego województwa zdobyli wiele medali, w tym podczas imprez rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski w kategorii seniorów oraz w kategoriach młodzieżowych. Zaowocowało to powołaniami do kadry olimpijskiej i narodowej oraz kadry paraolimpijskiej.

– Chcemy wspierać sportowe talenty. Dlatego postanowiliśmy wspólnie z zarządem województwa opracować specjalny program, z którego mogliby skorzystać podlascy sportowcy. Widzimy bowiem potrzebę dodatkowego wsparcia zawodników, zarówno juniorów, jak i seniorów. Team Podlaskie to program nastawiony na przyszłość. Wierzę, że przyniesie on efekty w postaci krajowych i międzynarodowych sukcesów. To też budowanie marki Podlaskiego w oparciu o naszych najlepszych zawodników – mówi marszałek Artur Kosicki.

Przypomnijmy, że rok 2021 jest rokiem Igrzysk Olimpijskich oraz Paraolimpijskich. Między innymi dlatego bardzo ważna jest pomoc finansowa dla sportowców, która dałaby możliwość stworzenia jak najlepszych warunków do przygotowań do najważniejszych startów w całej karierze.



Jak dołączyć do Team Podlaskie? Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

jest członkiem klubu sportowego, którego siedziba znajduję się na terytorium województwa podlaskiego lub zamieszkuje województwo podlaskie;

uzyskała w ostatnich czterech latach, co najmniej medal w oficjalnych zawodach Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy;

posiada aktualną licencję sportową, bądź inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym i czynnie uczestniczy w procesie szkolenia sportowego oraz rywalizacji sportowej, w okresie trwania konkursu;

znajduje w pierwszej 15 światowego rankingu danej federacji sportowej.

Wnioski mogą składać zarówno seniorzy, jak i sportowcy młodzieżowi, a także sportowcy z niepełnosprawnościami. Termin upływa 26.02.2021 r.



Uchwała, regulamin oraz wniosek dostępne są tutaj.











