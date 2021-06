Półmetek kadencji zarządu: podążamy szybką ścieżką wzrostu

Marszałek podziękował pozostałym członkom zarządu i radnym sejmiku za dotychczasową współpracę na rzecz rozwoju województwa podlaskiego. Zarówno tym, z opozycji, jak i popierających zarząd.

- Pandemia przykryła różne dobre pomysły i przedsięwzięcia, jakie udało się zrealizować, dlatego zdecydowaliśmy się na posumowanie połowy kadencji - mówił marszałek. - Wychodzimy bowiem z pandemii i możemy dalej podążać szybką ścieżką wzrostu. A mamy się czym pochwalić.

Podlaskie na pierwszym miejscu w kraju

Marszałek wymienił kilka obszarów, w których samorząd odnotował duże sukcesy. To m.in. wykonanie programu regionalnego (współfinansowanego z funduszy europejskich), w ramach którego zarząd przyznał 2 mld zł dotacji.

- Mówiliśmy w kampanii wyborczej, że dołożymy wszelkich starań, aby pieniądze z funduszy europejskich jak najszybciej trafiały do beneficjentów i na siebie pracowały. I to nam się udało. W 2019 r. odnotowaliśmy największy przyrost spośród województw, jeśli chodzi o liczbę zawieranych umów o dofinansowanie. Z kolei nasz departament, obsługujący przedsiębiorców, jest na pierwszym miejscu w kraju - wyliczał Artur Kosicki.

Duże środki finansowe samorząd skierował m.in. na odnawialne źródła energii, kulturę i sport.

- Pozyskaliśmy dotację na remont Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, co również obiecaliśmy w kampanii. Jeśli chodzi o sport, wspieramy zarówno małe kluby, jak i te duże. Podczas połowy kadencji naszego zarządu, przeznaczyliśmy na ten obszar blisko 20 mln zł, podczas gdy poprzedni zarząd w ciągu całej - wydał ponad 10 mln zł - przypomniał marszałek.

Przez pandemię przeszliśmy łagodnie

Artur Kosicki wymienił również instrumenty, które zarząd utworzył do walki z pandemią. To ponad 60 mln zł dla różnych jednostek służby zdrowia w ramach Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego i blisko 220 mln zł na pomoc przedsiębiorcom, których firmy dotknęły gospodarcze skutki COVID-19, w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego (PPG).

- Dzięki pracy zarządu i jednostek służby zdrowia: dyrektorów, lekarzy i personelu medycznego udało się nam przejść łagodnie przez pandemię, bez większych turbulencji - zaznaczył.

Bardzo pozytywnie ocenił również efekty PPG.

- Naszym priorytetem była ochrona jak największej liczby miejsc prac. Udało się ich ocalić prawie 19 tysięcy. Zareagowaliśmy bowiem jako jedni z pierwszych i uruchomiliśmy pomoc dla przedsiębiorców - stwierdził Artur Kosicki.

Kolejny sukces to powołanie Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, który stanowi narzędzie wparcia dla mniejszych samorządów.

- Jesteśmy dumni, że możemy się dzielić i wspierać naszych „młodszych braci” - powiedział marszałek.

Miliard na transport, rekordowe wsparcie na OSP

O wydatkach na transport mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

- Dzięki naszym staraniom udało się uruchomić dużo nowych połączeń kolejowych, np. po raz pierwszy od 27 lat jeździ pociąg z Białegostoku do Hajnówki. Wróciły też połączenia do innych miejscowości, m.in. do Walił - wyliczał wicemarszałek Olbryś.

Transport autobusowy także rozwinął połączenia w regionie.

- PKS Nova, która jest spółką samorządu województwa, dowozi ludzi z odległych miejscowości, do których nie dojeżdżają komercyjni przewoźnicy, bo im się nie opłaca - zaznaczył Marek Olbryś. - My staramy się uwzględniać wszystkie wnioski gmin, zarówno w transporcie kolejowym, jak i autobusowym.

Zarząd, podczas swojej połowy kadencji, przyznał też bardzo duże wsparcie (7,6 mln zł) dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), w tym rekordowe w zeszłym roku dla OSP gaszących pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego.

- Jeżdżąc po podlaskich gminach słyszę od mieszkańców, że są zadowoleni z tej pomocy. Dotujemy zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego, np. kombinezonów, butli tlenowych. Aby strażacy bezpiecznie mogli przeprowadzać akcje i wracać z nich cali i zdrowi - powiedział wicemarszałek Olbryś.

„Aż żałuję, że już nie jestem wójtem”

- 2,5 roku temu, kiedy radni powierzyli nam te zaszczytne funkcje, zakreśliliśmy cele i kierunki, które chcielibyśmy zrealizować. I to się nam udało, nawet jeśli niektóre brzmiały wtedy nierealnie. Województwo traktujemy jako dobro wspólne, po partnersku odnosimy się do organizacji pozarządowych i samorządów pozostałych dwóch szczebli. Aż żałuję, że już nie jestem wójtem - stwierdził wicemarszałek Stanisław Derehajło, w przeszłości wieloletni wójt Bociek. - Teraz otworzyły się ogromne możliwości, których kiedyś nie było. Jeśli gmina nie ma na wkład własny do inwestycji, zwraca się do marszałka, do zarządu i dostaje pomoc.

Wicemarszałek również wskazywał obszary, które samorząd wspierał. To m.in. 27,4 mln zł na realizację różnych przedsięwzięć w rolnictwie: na program odnowy wsi, promocję dziedzictwa kulinarnego, lokalnego przetwórstwa, pszczelarstwo.

- Dużą pomoc skierowaliśmy również na zabytki. W skali, której nie było do tej pory. Dzięki temu pokazujemy, że mieszkańcy Podlaskiego są fajnymi ludźmi z mocnym fundamentem - ocenił Stanisław Derehajło.

Plany i wyzwania

Pytany o nie marszałek Artur Kosicki odpowiedział, że to na pewno nowa perspektywa unijna, do której się przygotowujemy. Program regionalny i programy krajowe, np. Polski Wschodniej. To też Krajowy Plan Odbudowy, który regiony, w tym Podlaskie, chciałyby realizować.

- Pracujemy nad tym, aby jak najwięcej pieniędzy trafiło do naszego województwa. I aby wszystkie działania, które właśnie przedstawiliśmy, udało nam się kontynuować - podsumował marszałek.

Barbara Likowska-Matys

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Mateusz Duchnowski