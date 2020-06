Niemal 200 tys. zł dla ośrodka ROPS w Ignatkach na walkę z koronawirusem

Projekt ma na celu zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia dzieci przebywających w całodobowej Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej (RPOT) w Ignatkach-Osiedle. Pensjonariusze placówki ze względu na stan zdrowia i choroby współistniejące są najbardziej zagrożeni skutkami epidemii Covid-19. Ryzyko dotyczy również personelu, zapewniającego całodobową opiekę dzieciom. Projekt zakłada m.in. zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji (bezdotykowe dozowniki, płyny, papierowe ręczniki) oraz testów na obecność Covid-19 (dla pracowników i podopiecznych RPOT oraz pracowników ROPS, mających kontakt z podległą placówką). Umożliwia skorzystanie z pomocy psychologicznej i terapeutycznej przez kadrę zatrudnioną w placówce oraz sfinansowanie dodatkowego zatrudnienia.

Projekt realizowany jest od 1 maja do 31 grudnia 2020 r. Jego wartość to niemal 200 tys. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020 to prawie 190 tys. zł, wkad własny - 10 tys. zł.



Anna Augustynowicz/Marcin Nawrocki

fot. archiwum