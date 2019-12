Marka wykreowana przez eksperta

Kolejne dwie podlaskie firmy skorzystają z pomocy ekspertów, a ich porady zostaną dofinansowane z RPOWP. Firma „Primator Henryk Kraszewski” Barbara Kraszewska i Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego Marek K. Wynimko otrzymają wsparcie na przygotowanie przez eksperta strategii komunikacji marki przedsiębiorstwa. Każda z tych usług warta jest 61,5 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 42,5 tys. zł.

Z dotacji na usługi doradcze wciąż mogą skorzystać inne podlaskie firmy. Wnioski w naborze przedsiębiorstwa mogą składać do 31 grudnia 2019 roku. Oferta jest skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą one wybierać z szerokiego katalogu usług, które świadczą: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Podlaski Klub Biznesu.

blm