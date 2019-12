Dotacje na usługi doradcze

Hurtownia TO-MA i Podlaskie Zakłady Spożywczeskorzystają z usługi doradczej polegającej na przygotowaniu strategii komunikacji marki przedsiębiorcy, która pozwoli tym firmom wyróżnić się na rynku, stać się marką kojarzoną przez klientów. Koszt każdej z tych usług wynosi 61,5 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 42,5 tys. zł (do każdej usługi).

Firma Spec-PożMańkowcy Spółka Jawna otrzymała wsparcie na usługę, która polega na stworzeniu nowej marki produktów oraz fundamentów komercyjnych jej promocji i sprzedaży. Koszt usługi wynosi 61,5 tys. zł, dotacja to 42,5 tys. zł.

Palarni Kawy „La Kafo”ekspert opracuje biznesplan rozwoju działalności przedsiębiorstwa, co będzie kosztować 39,4 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 27,2 tys. zł. „DAK-POL” Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej również zleci napisanie biznesplanu, który ma dać odpowiedź na pytanie, czy warto wdrożyć do produkcji innowacyjny pelet. Koszt usługi wynosi 60,27 tys. zł, a dotacja 36,7 tys. zł.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „TARPOL” skorzysta z usługi, polegającej na identyfikacji możliwych do wdrożenia technologii. Wartość usługi sięga 44,3 tys. zł, a dotacja wynosi 27 tys. zł.

To kolejne firmy, które otrzymały dofinansowanie na usługi doradcze w ramach działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wzięły one udział w konkursie, w którym można uzyskać pomoc na ten cel. Oferta jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą one wybierać z szerokiego katalogu usług, które świadczą: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Podlaski Klub Biznesu.

Wnioski w tym naborze przedsiębiorstwa mogą jeszcze składać! Termin upływa 31 grudnia 2019 roku. Jest więc jeszcze szansa na skorzystanie z tej możliwości wsparcia. Budżet tego naboru to aż 8 mln zł.

