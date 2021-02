Blisko 2 mln zł dotacji na ekologiczne rozwiązania, remont zabytków oraz poprawę życia seniorów

- Dziś podjęliśmy decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym gminom i innym podmiotom, które ubiegały się o fundusze europejskie przeznaczone dla lokalnych społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość wszystkich wspartych projektów to prawie 2,2 mln zł, a dotacje wynoszą blisko 2 mln zł – mówi Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego – Cieszę się, że z tych pieniędzy skorzystają mniejsze samorządy, które chcą realizować inwestycje dla dobra mieszkańców.

Mikroinstalacje OZE w gminie Kołaki Kościelne

Kolejna gmina – Kołaki Kościelne – zamontuje mieszkańcom instalacje fotowoltaiczne. W ramach projektu samorząd chce zakupić i zamontować kilkanaście sztuk takich instalacji, wykorzystujących energię słoneczną o łącznej mocy 49,95 kWp. Skorzystają z nich chętni mieszkańcy gminy, którym zależy na zmniejszeniu opłat za energię i bardziej ekologicznych rozwiązaniach. Wartość tego przedsięwzięcia to ponad 360 tys. zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie prawie 310 tys. zł.

Lokalne muzeum w Boćkach

Dzięki dotacji w wysokości prawie 200 tys. zł Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach przeprowadzi prace remontowe w nawie kościoła parafialnego p.w. św. Józefa i św. Antoniego w Boćkach. Dzięki podjętym pracom, pomieszczenia nawy zostaną zaadoptowane na potrzeby lokalnego muzeum rodu Sapiehów. Z dotacji, poza remontem, zostanie sfinansowany również zakup wyposażenia na potrzeby muzeum. Będzie to pierwsze takie miejsce na terenie gminy, w którym odwiedzający zapoznają się z dziedzictwem kulturowym Bociek, w tym z historią związaną z Sapiehami i początkiem historii tego rodu. Pełna wartość projektu to ponad 240 tys. zł. Dofinansowanie wynosi ok. 200 tys. zł.

Dwie dotacje dla parafii w Supraślu

Pierwsza z nich dotyczy remontu zabytkowego ołtarza głównego w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Supraślu, a wsparcie na ten cel wynosi 200 tys. zł. Natomiast na remont budynku zabytkowej kostnicy przy tymże kościele zostanie przekazane 60 tys. zł dofinansowania. Całkowita wartość tych obu inwestycji to ponad 300 tys. zł

Atrakcyjne zajęcia w klubach seniora

W pięciu projektach weźmie udział 130 seniorów. Będą one polegać na zwiększeniu liczby miejsc w już istniejących klubach seniora i rozszerzeniu oferty o nowe, ciekawsze zajęcia.

Projekty zrealizują:

Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie - wsparciem w ramach projektu „Aktywni Seniorzy” objętych będzie 15 osób w wieku powyżej 60 lat, które mieszkają na terenie gminy Szumowo. Dotacja na ten cel to 130 tys. zł.

Realizacja projektów jest możliwa dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Edyta Chodakowska - Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP