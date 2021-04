Wielkanocne baby z Niewiarowa

Gotowana baba z Niewiarowa ma już ok. 30 lat. – Nauczyłam się ją gotować na szkoleniu dla kół gospodyń wiejskich pod koniec lat 80-tych – wspomina pani Danuta z KGW w Niewiarowie. – I od tej pory przygotowuje ją na każde święta, a że jest przepyszna, to nauczyłam wszystkie sąsiadki i członkinie koła ją przyrządzać.

KGW w Niewiarowie działa od 2018 r. Od tego czasu na każde Święta Wielkanocne przygotowuje gotowane baby. Przed pandemią panie sprzedawały je na miejscowym jarmarku wielkanocnym w Trzciannem, bo gotowane baby cieszą się wielkim zainteresowaniem w gminie i powiecie monieckim. Od ubiegłego roku panie z KGW w Niewiarowie gotują dla siebie i przyjaciół KGW, ale tez na zamówienie.

- To już taka nasza tradycja, że spotykamy się na tydzień , dwa przed świętami i przygotowujemy nasze baby – opowiada Jadwiga Apoń, szefowa KGW w Niewiarowie. – To ciasto bardzo długo jest świeże, nasze panie pięknie je też ozdabiają, więc jest nie tylko smakołykiem, ale i ozdobą świątecznego stołu.

Do ugotowania baby potrzebna jest specjalna forma, do której wlewa się ciasto i w formie wstawia do garnka z gorącą wodą na godzinę i 15 minut (pełny przepis – poniżej). Po ugotowaniu i ostygnięciu formy babę trzeba wyjąć i ozdobić wedle uznania. KGW z Niewiarowa oblewa ją czekoladą i ozdabia płatkami migdałów, koralikami jadalnymi, itp.

Przepis na babę gotowaną z Niewiarowa

Składniki:

- 1 szkl. cukru;

- 1 szkl. mąki pszennej;

- 1 szkl. mąki ziemniaczanej

- 6 jaj;

- 2 łyżeczki proszku do pieczenia;

- kostka margaryny/masła;

- kilka kropli aromatu;

- 25 gr alkoholu;

- 2 łyżki oleju;

- 2 łyżki kakao;

- 1 łyż. kaszy mannej.

Margarynę ucieramy dodając po jednym żółtku (białka oddzielamy) i stopniowo dodajemy cukier. Do takiej masy dodajemy także mąkę, dalej ucierając, alkohol, aromat, olej i proszek do pieczenia. Ubijamy białka na sztywno i dodajemy do masy, ale już tylko lekko mieszając.

1/3 ciasta przełożyć do drugiej miski i zmieszać z kakao. Formę na ciasto wysmarować tłuszczem i obsypać kaszą manną. Wlać do niej ciasto jasne i ciasto z kakao. Wodę w wysokim garnku zagotować i wstawić do gorącej - formę z ciastem. Formę trzeba obciążyć, by stabilnie stała na dnie garnka. Gotować 1 godz. 15 minut. Po tym czasie wyjąć z wody, ostudzić, wyjąć ciasto z formy. Przygotować polewę czekoladową, oblać ciasto i ozdobić wedle uznania.

tekst i fot.: Urszula Arter