Targowiska w regionie z zasadami bezpieczeństwa

- Gdyby nie ten obowiązek, nie zdecydowałbym się na otwarcie targowiska - przyznaje Grzegorz Palka, burmistrz Nowogrodu, który otwiera bramy targowiska w najbliższa sobotę, 18 kwietnia. – Mam nadzieję, że wszyscy, zarówno sprzedający jak i kupujący, będą przestrzegać wszelkich form ochrony. Dotyczy to zarówno noszenia masek, jak też zachowania odpowiednich odległości i liczby ludzi przy jednym stoisku.

W Suchowoli było różnorodnie

Pozytywnie decyzję o otwarciu targowiska po miesięcznej przerwie ocenia Michał Matyskiel, burmistrz Suchowoli, gdzie targ odbył się dziś (czwartek, 16 kwietnia) – Wszyscy się pilnowali, by zachowywać odpowiednie odległości. Byli zabezpieczeni w maski i rękawiczki. A jak ktoś nie miał, to dostał od nas, bo przygotowaliśmy specjalną partię z naszych urzędowych zasobów – opowiada burmistrz. – Poza tym, na targu chyba trudniej się zarazić niż w markecie, a rolnicy muszą mieć znowu miejsce do sprzedaży swoich produktów.

W Suchowoli tłumów nie było, zarówno ze strony kupujących jak i sprzedających. - Po miesięcznej przerwie handel trochę wyhamował. Ludzie też jeszcze nie wiedzą, że targowisko otwarte, to i stoisk było mniej, za to oferta była różnorodna – wyjaśnia Michał Matyskiel. – Pozwoliliśmy na sprzedaż zarówno sadzonek, zboża, kwiatów, płodów rolnych jak i odzieży czy butów. Mam nadzieję, że z tygodnia na tydzień będzie coraz lepiej.

W Nowogrodzie będzie lokalnie

Inaczej ma być w Nowogrodzie - już w najbliższa sobotę. Przed pandemią w soboty handlowało tam kilkudziesięciu sprzedawców, teraz będzie ich mniej, choć ofert spłynęło do władz miasta znacznie więcej. - Musimy dbać o bezpieczeństwo, dlatego na targu będzie mniej stoisk niż zazwyczaj i będą to przede wszystkim pasze, towary niezbędne rolnikom i hodowcom zwierząt, ale też sadzonki, nowalijki i inne tzw. płody rolne – wyjaśnia burmistrz. – Preferujemy też naszych lokalnych sprzedających i producentów , bo to oni przede wszystkim zabiegali o otwarcie targowiska.

Bramy dla handlujących otwarte będą już ok. godz. 5.00 rano, a dla kupujących od godz. 6.30 do 11.00. Ochroną i zapewnieniem porządku oraz pilnowaniem przestrzeganiem obowiązujących obecnie reguł zajmować się będzie obsługa targowiska i wydelegowani pracownicy urzędu miasta.

Najbliższa sobota pokaże, czy handel na targowisku w Nowogrodzie będzie możliwy w kolejne tygodnie. – To będzie zależało do tego, czy wszyscy dostosują się do obecnych obostrzeń, czy będą chętni do zakupów i czy sprzedający nadal będą chcieli handlować – tłumaczy Grzegorz Palka.

Art., Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

Najważniejsze zalecenia dla korzystających z targowisk: