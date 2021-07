Targi „Polska smakuje” w Augustowie

Augustowskie targi to okazja, by kupić zdrową żywność ekologiczną i tradycyjną, a także rękodzieło. Producenci z czterech wschodnich regionów Polski prezentują i sprzedają cały przekrój regionalnych produktów od mięsa i pieczywa, poprzez sery, po kartacze i miody. To dla nich szansa na promocję wytwarzanych produktów.

– Cenna jest każda z inicjatyw promujących podlaską i polską zdrową tradycyjną żywność. Nasz region to prawdziwe zagłębie doskonałych produktów spożywczych, co warto pokazywać, z korzyścią dla ich producentów – podkreślała Wiesława Burnos.

Organizatorem tegorocznej piątej edycji targów jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i augustowski samorząd.

– Robimy wszystko, by promować polską żywność, a nasze hasło „Polska smakuje” jest coraz bardziej rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale i poza granicami – mówił Michał Wiśniewski, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Jak dodała Jadwiga Zabielska, dyrektor białostockiego oddziału Ośrodka, celem przedsięwzięcia jest pokazanie naszej zdrowej żywności, która jest wytwarzana bez dodatków chemii, ulepszaczy, a jednocześnie pobudzenie gospodarki rolników.

Małgorzata Sawicka

red.: Małgorzata Półtorak

fot.: Krzysztof Bochenko, UMWP