PodlaskieKupujeLokalnie. Produkty mleczne od lokalnego producenta z Łap!

Od ponad dziewięćdziesięciu lat Spółdzielnia Mleczarska w Łapach z poszanowaniem tradycyjnych receptur wytwarza wysokiej jakości żywność. Produkty naturalne przedsiębiorstwa do których zaliczymy m.in. twaróg, ser dojrzewający, jogurt, śmietanę i maślankę, mleko charakteryzują się wyjątkowym smakiem czego dowodem jest wyróżnienie jednego z wyrobów zakładu. „Ser twarogowy "Klinek z Łap"” został wpisany na prestiżową Listę Produktów Tradycyjnych. Jak czytamy w opisie przygotowanym na potrzeby rejestracji produktu „o jakości klinka z Łap decyduje przede wszystkim mleko, które swoje walory zawdzięcza właściwościom obszarów sąsiadujących z Narwiańskim Parkiem Narodowym, na których jest pozyskiwane. Tereny te określane są mianem „Polskiej Amazonii”. Metoda produkcji wyrobów, zawierających naturalną florę bakteryjną, opiera się na tradycyjnych technologiach, co jest ważne dla zdrowia kupującego.

Spółdzielnia Mleczarska w Łapach

ul. Brańska 8; 18-100 Łapy

Facebook: Link do strony

Fot: Spółdzielnia Mleczarska w Łapach

oprac. Cezary Rutkowski