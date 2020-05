PodlaskieKupujeLokalnie. Polecamy tradycyjny ser koryciński

W rodzinnej firmie państwa Bielców powstają tradycyjne sery korycińskie „swojskie” z krowiego mleka z unijnym Certyfikatem Chronionego Oznaczenia Geograficznego. Na jakość produktu oprócz tradycyjnej receptury oraz doświadczenia składa się również praca własnych rąk. Jak podkreśla Marcin Bielec, właściciel gospodarstwa, sery nie powstałyby, gdyby nie ręce serowarki, jej serce i niezbędne do ich produkcji mleko niepasteryzowane. Jeśli zechcesz spróbować wyjątkowego, „swojskiego” smaku, możesz nabyć produkt kontaktując się z firmą telefonicznie lub poprzez stronę internetową.

Produkty Mleczarskie s. c. Agnieszka i Marcin Bielec

Aulakowszczyzna 12; 16-140 Korycin

FB: Link do strony

Fot.: Produkty mleczarskie s.c. Agnieszka i Marcin Bielec

oprac. Cezary Rutkowski