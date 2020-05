PodlaskieKupujeLokalnie. Polecamy oleje ekologiczne z Suwalszczyzny

W rodzinnym gospodarstwie z Lipówki w gminie Raczki powstają oleje z różnych ziaren przede wszystkim z pestek dyni, z rzepaku, ze słonecznika oraz z ostropestu. Ich unikalność odzwierciedlają kolorystyczne różnice. Olej dyniowy charakteryzuje lekka czerwień, z kolei olej z ziaren rzepaka przejawia się w żółtej barwie o ciemnym odcieniu. Oprócz klasycznego rzepakowego i słonecznikowego, największym powodzeniem wśród klientów gospodyni z Lipówki cieszy się olej z ostropestu ze względu na swoje zdrowotne właściwości. Oleje z ziaren bez dodatków, konserwantów nie przestają zachwycać nie tylko miłośników ekologicznej żywności, ale każdego kto lubi usmażyć sobie pyszne śniadanie.

Chcecie dowiedzieć się więcej?... Zapraszamy do lektury: Olejarnia w Lipówce

Oleje z Lipówki

Lipówka 35

16-420 Raczki

FB: Link do strony

oprac. Cezary Rutkowski