PodlaskieKupujeLokalnie. Polecamy chleby, drożdżówki, jagodzianki i nie tylko z piekarni tradycyjnej!

Białostocka manufaktura „Tomcio Paluch” została stworzona, żeby przypomnieć każdemu smak dzieciństwa. Piekarnia proponuje klientom szeroką gamę produktów. W ofercie nie zabraknie chlebów, drożdżówek z owocowym nadzieniem, pączków, jagodzianek, rogali świętomarcińskich, chałek, ślimaczków z cynamonem. Każde z tych wypieków jest zrobione metodą tradycyjną z wykorzystaniem mąki orkiszowej. Niezapomniany smak pieczywa sprawia, że piekarnia nie przestaje zaskakiwać swoimi propozycjami.

ul. Bitwy Białostockiej 2

15-001 Białystok

FB: Link do strony

