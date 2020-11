PodlaskieKupujeLokalnie. Pigwowiec i owocowe przetwory z Grajewa

Radosław Poślednik prowadzi gospodarstwo rolne słynące z uprawy pigwowca japońskiego. Z niedużych, owalnych owoców rośliny powstają soki, syropy i napoje, a także musy, dżemy oraz owoce kandyzowane. Sztandarowym produktem firmy jest Pigwoniada. To wyjątkowy bezalkoholowy napój z sokiem z pigwowca i dodatkami: z miodem, herbatą, gazowany , słodzony cukrem trzcinowym. Nowością w ofercie gospodarstwa od ubiegłego roku jest mus, który swoim smakiem przypomina rozgryzioną tabletkę witaminy C. Do produkcji wyrobu właściciel korzysta z miejsca, w którym pigwowiec jest rozcierany. Dzięki swoim właściwościom służy jako dodatek do herbaty, gdyż szybko rozpuszcza się w wodzie. Pozostałe produkty również czarują swoją wyjątkowością i przyciągają nie tylko miłośników owocowych przetworów, lecz każdego, kto chce spróbować niezwykłych smaków.



Gospodarstwo rolne rodziny Pośledników

ul. Partyzantów 1; 19-200 Grajewo

Facebook: link do strony

Jeśli jesteś rolnikiem, producentem, sprzedawcą z województwa podlaskiego i chcesz, by Twoje produkty trafiły do szerokiego grona klientów? Zgłoś się do nas!

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego – Link do strony

Produkty Podlaskie - link do strony

Fot.: Gospodarstwo Rolne Rodziny Pośledników

oprac. Cezary Rutkowski