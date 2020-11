PodlaskieKupujeLokalnie. Owocowe smaki spiżarni Orłowskich!

Rodzinna domowa spiżarnia państwa Orłowskich oferuje szeroką gamę różnego rodzaju produktów z owoców. Wśród nich możemy znaleźć dżemy, herbatki owocowe, syropy, a także susz lawendowy. Powstają one z malin, wiśni oraz jabłek. Wytwarzane są dzięki domowym przepisom właścicieli niewielkiego gospodarstwa i nowoczesnemu sprzętowi do przetwarzania owoców, który został zakupiony dzięki funduszom unijnym. Oprócz tego miłośnicy ekologicznej żywności będą mogli nabyć kaszę gryczaną. Państwo Orłowscy wytwarzają ją z gryki uprawianej w ich gospodarstwie. Rodzinna firma gwarantuje prawdziwie domowe smaki, które pobudzą Wasze podniebienia.



Orłowscy - domowa spiżarnia

Skaje 38, 19-230 Grajewo



Facebook: Link do strony

Jeśli jesteś rolnikiem, producentem, sprzedawcą z województwa podlaskiego i chcesz, by Twoje produkty trafiły do szerokiego grona klientów? Zgłoś się do nas !

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego – link do strony

Produkty Podlaskie - link do strony

Fot.: UMWP

oprac. Cezary Rutkowski