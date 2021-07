Podlaski produkt regionalny ze specjalnym oznakowaniem

W spotkaniu zorganizowanym przez Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego działające w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP) mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani rozwojem produktu lokalnego w regionie. Byli to głównie przedstawiciele branży gastronomicznej.

Unikatowe podlaskie produkty

Punktem wyjścia dyskusji stała się inicjatywa realizowana przez UMWP wspólnie z pszczelarzami, której rezultatem było powstanie systemu znakowania podlaskich miodów z logotypem Województwa Podlaskiego. Ten pionierski w województwie, regionalny system promocji odniósł niebywały sukces. W efekcie narodził się pomysł włączenia we wspólną identyfikację wizualną podlaskiej gastronomii.

- Ja jako konsument, pierwsze co robię otwierając kartę restauracyjną, to sprawdzam co jest regionalnego, później co jest znajomego i w dalszej kolejności co poleca kelner. Jeżeli dane regionalne danie będzie fajnie wyodrębnione w karcie dań, to zapewni bardzo dobrą promocję – podkreślał wicemarszałek Derehajło.