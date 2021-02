Podlaski Produkt Lokalny. Wędliny z Danówki

Mieszkają w miejscowości Jeziorko w gm. Piątnica, gdzie odziedziczyli gospodarstwo po rodzicach Magdaleny. Od 2017 r. prowadzą chów trzody a także uprawiają warzywa i owoce, głównie truskawki oraz ok. 30 ha pól z uprawą zbóż. Jednak ich głównym zajęciem jest przetwórstwo wędlin w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego.

Z Niemiec do Jeziorka

Magdalena i Jacek wiele lat pracowali i mieszkali w Niemczech. Nie wiązali jednak z tym krajem swojej przyszłości.

Jak zdecydowali, tak zrobili i dziś w Jeziorku mają ok. 40 świń, ale chcą z czasem stado poszerzyć a tym samym doprowadzić do ciągłej produkcji swojskich wędlin. Tymczasowo bowiem, ich wyroby można kupić poprzez wcześniejsze zamówienie. Zarówno wędliny, jak też świeże mięso.

- Pochodzę z gospodarstwa rolnego, w którym mieliśmy świnie, choć rodzice potem przeszli na krowy mleczne – opowiada Jacek Danowski. – Widziałem, na czym to polega, dlatego zdecydowałem się na tuczniki, bo to praca mniej zobowiązująca niż z krowami mlecznymi. Mamy teraz niezbyt duże stado, bo 37 sztuk polskiej białej zwisłouchej. Zrobiliśmy jednak niedawno remont budynków i będziemy mogli stado powiększyć.

Pan Jacek podkreśla, że jego zwierzęta karmione są paszą własnej produkcji, z pól swoich i dzierżawnych. Obrządza je sam, bo pracownicy sezonowi są zatrudniani tylko latem, gdy przychodzi czas truskawek.

- Jednak to mięso i wędliny są naszą główną produkcją i na to stawiamy. Kiedy dzieciaki pójdą do przedszkola, będę miała więcej czasu i wówczas wędlin będzie więcej i będą częściej – zapowiada Magdalena Grabowska patrząc na swoich bawiących się synów.