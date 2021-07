Podlaski Produkt Lokalny. Sztuka mięsa

W sklepie rzeźnickim Sztuki Mięsa w ladach pysznią się nie tylko porcje wieprzowiny, jagnięciny czy wołowiny z mięsa wybranego przez właściciela Macieja Tomaszewskiego. Są także porcje wstępnie przygotowane do domowej, dalszej obróbki: marynowana karkówka, surowa kiełbasa polska, włoska, wieprzowa i cielęco-jagnięca i wołowe burgery. Są gotowe dania obiadowe, jak np. pieczone policzki wołowe a także cały wachlarz wyrobów wędliniarskich od pasztetów po suszone kiełbasy i wędliny długo dojrzewające.

- Większość to autorskie receptury mojego męża Macieja – wyjaśnia Agnieszka Eliaszuk. - Pracujemy też ze świetnymi ludźmi, m.in. z naszą szefową kuchni Anią, czy rzeźnikiem Krzysztofem, którzy mają świetny smak i pomysły. Ostatnie zdanie jednak zawsze należy do Maćka.

Kilka lat temu to jednak zdanie pani Agnieszki przeważyło nad tym, by ich wspólne życie przeszło całkowitą metamorfozę.

- W wieku 30 lat mój mąż postanowił zmienić swoje życie. Zawsze chciał gotować, choć wiedział, że to bardzo ciężka droga. Mieszkaliśmy wówczas w Stanach Zjednoczonych i to tam postanowił się wykształcić. Zaczęło się od zmywaka, różnych stanowisk w różnych restauracjach, aż dotarł do funkcji szefa kuchni – wspomina pani Agnieszka. – Czy się nie bałam takiej zmiany? Bałam się, ale pozwolenie na spełnianie marzeń drugiej osobie, to klucz do dobrego małżeństwa.