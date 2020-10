Podlaski Produkt Lokalny. Sery z Puszczy Białowieskiej

Kiedy pan Adam Lewczuk był dzieckiem, wujek przynosił mu żółty ser z dziurami z OSM z Hajnówki. Smak idealny. – To było moje pierwsze serowarskie marzenie, by zrobić taki ser. Po kilku latach się udało – przyznaje z dumą.

Udało się nie tylko to. W ofercie Serów z Puszczy Białowieskiej [marki stworzonej przez państwa Lewczuk – dop. red] znajdziemy ser pleśniowy, z popiołem, niebieski z lawendą, podpuszczkowy w kolorze żółtka z kurkumą i cynamonem, kozi moczony w czerwonym winie, twarogi, sery podpuszczkowe świeże dodatkami i koreczki w oliwie zamknięte w słoikach. I wiele innych smakowitości. Co jednak było pierwsze?

Od wycieczki do firmy

- Z wycieczki do Grecji przywieźliśmy mnóstwo sera i szybko go zjedliśmy. Za szybko – wspomina Adam Lewczuk. – Dlatego trochę poczytałem, poszperałem w Internecie i postanowiłem zrobić ser samodzielnie.

W tym celu pan Adam udał się na hajnowski rynek po świeże mleko. – Kupiłem 15 litrów i byłem przekonany, że sera wyjdzie z tego mnóstwo – opowiada. – I wyszło: 1,5 kg, ale był bardzo dobry.

Krok po kroku państwo Lewczuk wgryzali się w serowarski świat. Czytali, oglądali filmy w Internecie, szkolili na warsztatach i robili kolejne sery.

W błękicie i z popiołem

Podobnie jak struktura i kolory serów na półkach w dojrzewalni. Duże, prostokątne jak cegły, gomułki sera świeżego z czarnuszką, papryką, ziołami leżą na ukośnych półkach; dojrzewające, okrągłe zasiadły na drewnianych półki; inne obsypane popiołem leżakują w drewnianej skrzyni.

- To przykład naszej fascynacji rozmaitymi smakami – opowiada o serach w popiele hajnowski serowar. - Ser z popiołem podpatrzony jest we Francji. To pomysł sprzed kilku wieków, kiedy ówcześni serowarzy świeży skrzep, ale nie najlepszy obsypywali popiołem, by nie dobrały się do niego szczury – opowiada pan Adam. – Dziś sprowadzamy ten popiół właśnie z Francji – otwiera pudełeczko ze smoliście czarnym proszkiem przypominającym toner do drukarek. – Tylko proszę nie kichać, bo wszystko i wszyscy będą w tym pyle –uprzedza.