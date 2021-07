Podlaski Produkt Lokalny. Sery „handmade by Wiesia”

- Zajmowanie się tylko bydłem mlecznym w gospodarstwie trochę mnie nudziło. Chciałam czegoś więcej, czegoś innego, stąd wzięły się sery, produkcja jogurtów i masła – wyjaśnia Wiesława Paszkowska, która wraz z mężem Wojciechem prowadzi gospodarstwo w Nowym Mieście, kolonii pod Tykocinem.

Dynastia i krowy w prezencie

Gospodarstwo pod Tykocinem to rodzinne miejsce pani Wiesi. Tu się urodziła, wychowała, sprowadziła męża i odziedziczyła ziemię po rodzicach. Krowy były w nim od początku.

- Bardzo nie lubiłam dojenia, uciekałam od niego, namawiałam kuzynkę, która z nami mieszkała, żeby to za mnie robiła a ja do domu przed telewizor na Dynastię – śmieje się Wiesława Paszkowska. – Jestem najmłodsza w rodzinie, tata mnie przygotowywał do pozostania na wsi. Tyle, że bardziej od krów, wolałam prace na polu, na maszynach.

Po latach pani Wiesia polubiła też i krowy. Do niedawna jeszcze, niektóre z nich doiła ręcznie, jak jej dziadek. – Był zawodowym dojarzem. Pracował w Kurowie, Stelmachowie i ręcznie doił po 50-60 sztuk dziennie.

Dziś u Paszkowskich krów się już ręcznie nie doi, system jest zmechanizowany a mleko przede wszystkim trafia do OSM w Mońkach. Krów jest 45: holsztyńsko-fryzyjskie i jersey. Te ostatnie były marzeniem pani Wiesi. Pięć pierwszych sztuk dostała od męża kilka lat temu tuż przed Bożym Narodzeniem.

- Ich mleko jest tłustsze, bogatsze smakowo, polecane nawet dla alergików- wyjaśnia. – Poza tym wydajniejsze, czyli idealne pod sery.

Handmade by Wiesia

Serów w rodzinie Paszkowskich nikt przed panią Wiesią nie wyrabiał. Ona jednak, wraz z mężem, lubi dobre produkty. Zwraca dużą uwagę na ich jakość, pochodzenie, smak.

– W domu dużo robimy sami: mięso, masło, chleby – wylicza pani Wiesia. – Szukaliśmy na rynku serów, które spełniałyby nasze oczekiwania i nie mogliśmy znaleźć. Dlatego sama, metodą prób i błędów, zaczęłam je robić.

Po kilku latach domowej produkcji, zdecydowała się na pierwszy kurs serowarski w Akademii Siedliska Pod Lipami. W 2019 r. zarejestrowała Rolniczy Handel Detaliczny, aby móc sery sprzedawać, a w 2020 r. przeszła z produkcją serów i innych wyrobów mlecznych na MOL, czyli sprzedaż Marginalna, Lokalna i Ograniczona. W ramach RHD – prowadzi hodowlę kur i sprzedaż wiejskich jajek.

- Dostaliśmy dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dzięki czemu powstała przy domu nowoczesna serowarnia; kupiliśmy też duży kocioł, wyposażenie – opowiada pani Wiesia oprowadzając nas po swoim królestwie. – A tu jest przestrzeń na nasz sklepik. Jego oficjalne otwarcie planujemy na 2021 r. – zapowiada. Tymczasem sery od Paszkowskich można zamawiać i kupować bezpośrednio w gospodarstwie, przez stronę na w mediach społecznościowych. Są wysyłane w różne miejsca naszego regionu i województw ościennych.

– Pokazujemy się z naszymi wyrobami na rozmaitych jarmarkach, tych popularnych w naszym regionie, czyli w Tykocinie i regularnie w Kiermusach. Tam sporo ludzi przyjeżdża z Polski i potem poleca nas swoim znajomym i rodzinie – wyjaśnia pani Wiesia.

Przed wybuchem pandemii w 2020 r. serów z gospodarstwa Paszkowskich można było też spróbować w lokalnych restauracjach: w tykocińskich Alumnacie i Villi Regent.

- Chcielibyśmy wrócić do restauracji, może też do niewielkich sklepów z dobrą żywnością – snuje plany pani Wiesława. – Choć najbardziej lubię klienta indywidualnego, rozmowę z nim, kontakt. Tworzy się wówczas jakaś relacja – zdradza pani Wiesia i pokazuje swoje masło z wybitym na gomułce napisem: „Handmade by Wiesia”- I klient indywidualny to doceni, skomentuje, uśmiechnie się – wyjaśnia.

Kozy, koń i lawenda w tle

- W serowej ofercie państwa Paszkowskich są sery podpuszczkowe, kwasowo-podpuszczkowe do sałatek, twarożkowe z bakaliami, albo w ziołowej czerwonej bądź zielonej posypce, na słodko i słono. Jest także domowe masło i jogurt.

- Klienci często pytają jak robimy nasze sery i dlaczego kosztują więcej niż te w sklepie – śmieje się pani Wiesia. – Ale my cenimy naszą pracę i dbamy o jakość. Krowy mamy pod oceną użytkowości mlecznej. Przyjeżdża do nas zootechnik, pobiera próbki, dlatego wiem, które mleko, od której krowy jest najlepsze. Mogę sobie wybrać, którego z nich użyje do serów – wyjaśnia pani Wiesia.

W gospodarstwie pani Wiesławy i Wojciecha Paszkowskich na swoje pięć minut czekają też kozy i owce. – Córka nasza mówi, że tak dużo mam tych zwierząt, że tylko żyrafy nam brakuje – śmieje się pani Wiesia, wskazując na skaczącego radośnie po podwórku psa Łatka i opowiadając o swojej pasji do koni. – Mamy obecnie jednego konia, jako symboliczne spełnienie mojego marzenia o stadninie.

Wracając jednak do przetwórczej pasji, Pani Wiesia z mleka swoich kóz i owiec również zamierza produkować sery. - Coraz więcej klientów pyta o produkty z ich mleka, dlatego planujemy rozpocząć produkcje kozich, może też owczych produktów – wyjaśnia pani Wiesia. Po czym znika w mieszkaniu i zaskakuje nas swoim kolejnym hobby.

Przynosi pachnące lawendowe pałeczki misternie oplecione wstążeczkami. – Bo mam też pole lawendy – wyjaśnia widząc nasze zaskoczenie. – Plotę z niej takie pałki, do szafy, komody, bieliźniarki.

W rękach pani Wiesi powstają też lawendowe bukiety i pachnące laleczki, też do mieszkania i szaf. –

- Jak człowiek ma pasję, zawsze znajdzie na nią czas – stwierdza na widok naszych twarzy zdumionych mnogością zajęć pani Wiesławy. - Trzeba tylko naprawdę chcieć.

Urszula Arter, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Gospodarstwo rolne Wiesława i Wojciech Paszkowscy

Nowe Miasto 2 Tykocin Kolonia, 16-080 Tykocin

Tel.: 795 225 505, e-mail: biuro@paszkowscy.pl

Strona internetowa: Sery Paszkowscy Tykocin

Strona na Fb: Sery Paszkowscy Tykocin

Strona w bazie: Produkty Podlaskie - Sery Paszkowcy