Podlaski Produkt Lokalny. Regionalne menu „Pod Jabłoniami”

- Regionalne potrawy takie jak babka, kiszka, chłodnik czy nasze ryby cieszą się dużym wzięciem zwłaszcza w letnim sezonie – wyjaśnia nam Paweł Bielawski, właściciel i szef kuchni „Pod Jabłoniami”. – Staram się, by produkty, których używam w kuchni były z naszego regionu. Wołowina na steki jest z Podlasia i jest doskonała; zioła i nowalijki z ogródka mojej mamy Bożeny, a ryby np. szczupak od tutejszych rybaków. Ten tutaj Jeszcze wczoraj pływał w jeziorze Białym – wskazuje na filet ze szczupaka przygotowany do zawinięcia w pierogowe ciasto.

Siła mamy i tradycji

Paweł Bielawski to szef i pasjonat kuchni. Choć jego mama Bożena od lat zajmowała się gastronomią a on sam lubił podglądać, co się w kuchni dzieje, swojej przyszłości nie wiązał ze światem garnków i patelni. Poszedł na studia ekonomiczne i studiował, ale też gotował i piekł, aż wkroczyła mama. – To już był czas, gdy założyłem rodzinę i mama zaproponowała, bym jednak zajął się na poważnie gastronomią i postawił niewielki ogródek na działce, którą mieliśmy przy ul. Rybackiej w Augustowie – opowiada Pan Paweł. Ogródek na działce wśród jabłoni stanął w 2006 roku i szybko przyciągnął klientów. Na tyle, by po kilku sezonach zmienić się w budynek z restauracją, mini-pensjonatem i oczywiście ogródkiem.

- Mamy bogatą ofertę – zapewnia Pan Paweł. - Noclegi, menu restauracyjne, catering, jedzenie na wynos. Proponujemy zarówno kuchnię światową i naszą, podlaską – zachęca i na dowód przywiązania do lokalnych smaków przygotowuje danie z obecnie obowiązującej (sezon letni 2020) karty: pierogi ze szczupakiem. - Nie od razu w naszej kuchni zagościły dania regionalne. Wcześniej była to głównie popularna kuchnia ogólnoświatowa, bawiliśmy się też w nowoczesną kuchnię molekularną, ale wróciliśmy do tradycji, choć w moim, autorskim stylu.

Dania regionalne i autorskie

Autorskie są właśnie pierogi ze szczupakiem w maślanym sosie z pomidorami i boczniakiem. - Ważne, by ryba była świeża. Bardzo dużą uwagę zwracam na jej pochodzenie. Najlepsze są stąd z augustowskich jezior – poleca szef kuchni. Szczupakowy farsz do pierogów po zmieleniu przez maszynkę, doprawieniu i zmieszaniu z bułką tartą, przesmażoną cebulą i dużą ilością masła ląduje w pierogowym cieście. Kształtne kulki trafiają następnie na patelnię do pomidorów i boczniaków, a Paweł Bielawski dodaje do nich kolejną, zimną porcję masła. Po kilku chwilach kąpieli w maślanym sosie szef kuchni przekłada pierogi na talerz razem z pomidorami i boczniakami, ozdabia rukolą i plasterkami twardego, dojrzałego sera.

- To przepis, którym kiedyś wygrałem augustowski konkurs na danie wywodzące się z regionalnej kuchni – wyjaśnia Paweł Bielawski. – Dziś jest naszym daniem kultowym i hitem restauracji.

Takich hitów w karcie „Pod Jabłoniami” jest wiele. Począwszy od chłodnika litewskiego (z burakami), przez tradycyjne babki i kiszki ziemniaczane, na sezonowanej wołowinie kończąc.

- Steki to moja pasja – przyznaje Paweł Bielawski. – Sezonujemy je na mokro i sucho, to bardzo długa opowieść. Ważne jest to, że robimy je z naszej, podlaskiej wołowiny, która w niczym nie ustępuje tym najbardziej znanym hodowlom choćby z Argentyny.

Gdzie najprzyjemniej się jada owe steki i pierogi? Oczywiście, w ogródku przy ul. Rybackiej, albo na sąsiadującej z nim barce przycumowanej przy brzegu Netty, na tarasie z widokiem na płynąca leniwie augustowską rzekę.

Urszula Arter, Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

„Pod Jabłoniami” Paweł Bielawski

Rybacka 3, 16-300 Augustów

Tel. 516 025 606, 515 025 660

e-mail: podjabloniami@wp.pl

Gdzie kupić?

Dania na miejscu w restauracji, na wynos i z dowozem. Możliwość zamówienia cateringu i organizacji przyjęć okolicznościowych.

Link do strony: www.podjabloniami.pl

Link do profilu FB: https://www.facebook.com/ogrodekpodjabloniami/

W bazie podlaskich producentów:

https://produkty.podlaskie.eu/podjabloniami

Jesteś rolnikiem, producentem z województwa podlaskiego? Chcesz, by Twoje produkty poznało szerokie grono nabywców? Zgłoś się do nas!

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego