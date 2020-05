Podlaski Produkt Lokalny. Matecznik – tradycja z natury.

- Mówią o mnie, że mam obłąkane pomysły. Ja jednak wiem, że czasem trzeba zaryzykować, a przynajmniej spróbować, bo inaczej niewiele się osiągnie – mówi Bogumił Klimiuk, szef podlaskiej firmy Constans Group, skupiającej pod swym szyldem kilka biznesowych przedsięwzięć. A o ryzyku Bogumił Klimiuk wie sporo: przez 10 lat był kierowcą rajdowym, zdobył tytuł mistrza Polski w klasie A-5. Ryzykiem było także przejęcie od rodziców firmy w Hajnówce sięgającej swymi tradycjami 1990 r., zajmującej się skupem ziół i owoców runa leśnego.

- Firma działała tylko sezonowo , a ja postanowiłem zmienić ją w działalność całoroczną – wspomina Bogumił Klimiuk. – Bywało ciężko, zwłaszcza na początku, ale przełomem była umowa na dostawę trawy żubrowej dla jednej z firm przemysłu spirytusowego. Od tego czasu ruszyliśmy.

Dzisiaj sprzedaż ziół i traw dla branży spirytusowej i farmaceutyczno-medycznej to duży procent przychodów firmy.

Tradycja, jakość, zasady …

Trawiaste zlecenie otworzyło drzwi kolejnych kontrahentów, dzięki czemu Bogumił Klimiuk mógł myśleć o następnym kroku: stworzeniu przetwórni i sprzedaży gotowych produktów opartych na tradycyjnych recepturach. Tak powstał zakład produkcyjny w Hajnówce i marka „Matecznik” – oferująca miody, konfitury, syropy oraz przetwory z grzybów. Bez konserwantów, barwników, polepszaczy, z terenu Puszczy Białowieskiej.

- Konfitury z aronii, jagód, czarnego bzu robimy według naszych, autorskich przepisów, które oparliśmy o tradycyjne metody. Sam jeździłem po gospodyniach zajmujących się tradycyjnym smażeniem konfitur i wypytywałem. – wyjaśnia Bogumił Klimiuk. – Dziś mamy własne receptury i przede wszystkim opatentowaną technologię pasteryzacji, dopasowaną do każdego produktu.

„Matecznik” opiera się na dostawcach od lat zajmujących się zbieraniem owoców runa leśnego. To także pasieki (m.in. z Witowa, Teremisek, Bud ), które są pod opieką firmy, co oznacza, że Constans Group czuwa nad jakością pszczelich wyrobów – zapewniając zbyt na całość pszczelej produkcji. Jednocześnie wymaga przestrzegania określonych zasad m.in. nie dokarmiania pszczół sztucznymi syropami. Do „Matecznika” trafiają miody, leśne owoce i grzyby, które są dokładnie sprawdzane a próbki gotowych przetworów badane w laboratoriach.

– Na stałe współpracujemy z laboratorium Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Mamy także szereg certyfikatów, których wymagają nasi klienci. Oni także sami badają nasze produkty, dlatego już na starcie musimy dbać o ich jakość – wyjaśnia Bogumił Klimiuk.

…. to kategoria premium

„Matecznik” stawia głównie na eksport. Produkty z podlaskich lasów i łąk trafiają na stoły klientów w Londynie, Paryżu, Dubaju i innych miast na całym świecie. To m.in. za sprawą obecności w sklepach wolnocłowych na polskich lotniskach.

– Nasze miody są najlepiej sprzedawanymi miodami w strefach lotniskowych w Polsce – mówi Bogumił Klimiuk. – Blisko współpracujemy z ekipą sprzedażową tych sklepów, organizujemy im szkolenia tak, aby dobrze znali nasze produkty i umieli o nich opowiedzieć.

A jest o czym, bo oprócz zawartości – wyselekcjonowanej na początku, przebadanej pod katem zawartości wody, czystości od pestycydów i metali ciężkich – opakowania marki „Matecznik” także nie są typowe.

- Nasi klienci z Paryża i Londynu, ekskluzywne herbaciarnie i sklepy z domu towarowego Harrod’s i La Fayette zażyczyli sobie, aby opakowania zapewniały maksimum bezpieczeństwa dla produktu a przy tym były biodegradowalne – wyjaśnia Bogumił Klimiuk. – Nasze słoiki są więc ciężkie, bo wykonano je ze szkła kwarcowego [używanego m.in. do produkcji naczyń laboratoryjnych – dop.red.], etykiety są z papieru bez dodatku kredy, z nadrukiem ze specjalnej farby wodorozcieńczalnej. Nawet ozdobny papier i sznureczek na wieczku słoików musiały spełnić specyficzne pro-ekologiczne wymagania – zdradza właściciel firmy.

„Matecznik” to produkty z kategorii premium. Dbałość o każdy szczegół i wysoką jakość od zbioru, przez produkcję, do opakowania niesie ze sobą wyższe niż przeciętne koszty. To jednak nie zniechęca klientów.

– Mamy coraz więcej klientów indywidualnych, głównie poprzez sprzedaż internetową w e-sklepie – wyjaśnia Bogumił Klimiuk. – Nasze produkty nie są masowe, nie trafią do dyskontów, to towar delikatesowy, ale coraz bardziej doceniany.

Urszula Arter, Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

CONSTANS GROUP Sp.z o.o.

Biuro handlowe

15-201 Białystok, ul. Warszawska 79D

tel.: +48 85 732 93 41, fax.: +48 85 732 93 41

e-mail: biuro@matecznik.eu

Zakład produkcyjny

17-200 Hajnówka, ul. Warszawska 58

Strona na fb: Matecznik Tradycja z Natury

Strona: matecznik.eu

