Podlaski Produkt Lokalny. Mąka z ulicy Młynarskiej

Jak czytamy w Dwutygodniku Suwalskim [aut. Wacław Pankiewicz - 26.05.2015, Nr. 13, str.12 – dop.red]: „W historii Suwałk młyny odgrywały istotną rolę. W roku 1796 r. zakon kamedulski posiadał tu sześć młynów, do 1925 r. działało ich od jednego do trzech (np. w roku 1914 właścicielami byli: Judel Altman, Gonecki oraz Frydlander z Rubinsztejnem), w roku 1926 – sześć, zaś w 1931 było ich 14. Stosowano w nich różne napędy: wietrzny, wodny, parowy i naj-bardziej ekonomiczny – elektryczny.”

Tę historię kontynuuje Jacek Dźwilewski, który po latach prowadzenia firmy budowalnej postanowił przejąć młyn (niegdyś wodny) przy ul. Młynarskiej w Suwałkach, tuż obok rzeki Czarnej Hańczy.

- Sam obiekt ma ok. 80 lat, a właściciel, od którego przejęliśmy młyn pracował tu przez 20 lat – i jak podkreśla Jacek Dźwilewski nie wprowadzał w młynie żadnych innowacji w produkcji. – I to dziś jest naszą zaletą, bo stawiamy na tradycję i prostotę.

Świeża i on-line

Do firmy „Młyn Suwałki” ze zbożem przyjeżdżają rolnicy z powiatu suwalskiego, sporadycznie zdarzają się przypadki z dalszych krańców województwa i okolic.

- Nie prowadzimy działalności usługowej, skupujemy zboże oraz sprzedajemy gotowy wyrób w postaci mąki i otrębów – wyjaśnia właściciel. - Nie określamy minimalnych wartości na skup zboża, kupujemy nawet niewielkie ilości. Zboże mielimy na bieżąco w zależności od ilości zamówień, bo nie jesteśmy zwolennikami robienia zapasów. Zależy nam na świeżości produktu.

A ów świeży produkt trafia przede wszystkim do lokalnych piekarni na Suwalszczyźnie, ale też w sąsiednich województwach, a nawet na Litwę.

- Niewielką część naszej sprzedaży stanowią klienci indywidualni, którzy sami przyjeżdżają po mąkę do młyna – wyjaśnia Jacek Dźwilewski. – Najczęściej są to zamówienia on-line. Mąkę wysyłamy do nich w Polskę, także do innych krajów Europy.

W związku z powiększającą się liczbą zamówień internetowych (poprzez sklep internetowy) właściciel planuje powiększyć ekipę pracującą w młynie - obecnie zatrudnia czterech pracowników.

Jakość sprawdzona w domu

Pierwszą wyprodukowaną w „Młynie Suwałki” mąką była żytnia typ 720. Do dziś to właśnie ona króluje w zamówieniach klientów, jako najbardziej uniwersalny i najmniej wymagający typ do wypieków.

- Każdy rodzaj mąki, który posiadamy w ofercie, mamy sprawdzony. Gwarantujemy jej jakość - zapewnia właściciel i zdradza: - Sami w domu dużo pieczemy. Do wypieku chleba używamy najczęściej mąki żytniej. Korzystamy też z mąki pszennej typ 500, bo idealnie nadaje się zarówno na pierogi, naleśniki i ciasta. A największym domowym hitem jest nowość w naszej ofercie, czyli mąka pszenna typ 00. Wyczarowujemy z niej przepyszną pizzę. Idealnie wychodzą z niej również drożdżówki!



W ofercie „Młyna Suwałki” znajdziemy:

- mąkę pszenną typ 00 – z przemiału samych ziaren pszenicy;

- mąkę pszenną typ 1850 graham – pełnoziarnista mąka pszenna o wysokiej zawartości błonnika oraz substancji odżywczych; do wytrawnych wypieków cukierniczych oraz pieczywa graham;

- mąkę pszenną typ 500 – najbardziej uniwersalny typ mąki; pozyskiwana z ziarna pszenicy, charakteryzuje się jasną barwą, bogata w gluten;

- mąkę pszenną typ 750 – pozyskiwana z ziarna pszenicy, charakteryzuje się mniejszym oczyszczeniem niż typ 500. Zauważalny jest również ciemniejszy kolor, spowodowany większą ilością okrywy; zwana jest również chlebową;

- mąkę żytnią typ 1400 sitkową - zawiera mniej skrobi i glutenu niż mąka pszenna; charakteryzuje się szarawym kolorem oraz wysoką zawartością błonnika i substancji odżywczych. W przemyśle stosowana jest również przy produkcji spirytusu oraz wódek;

- mąkę żytnią typ 2000 razową – charakteryzuje się niewielkim rozdrobnieniem, przez co nazywana jest mąką pełnoziarnistą. Wypieki z jej użyciem będą miały ciemny kolor i grubą teksturę; idealnie sprawdzi się dla cukrzyków, przez swój niski indeks glikemiczny.

- mąkę żytnią typ 720 – ma charakterystyczny szaro-brązowy kolor, w teksturze zawiera dużą ilość otrębów; bogata jest w błonnik, fosfor, magnez oraz fluor. Sprawdzi się przy wypieku domowego chleba, produkcji zakwasu chlebowego czy żurku.

Urszula Arter, Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

Romel Plus Jacek Dźwilewski

Młynarska 3, 16-400 Suwałki

Tel. 889 795 880, e-mail: kontakt/at/mlynsuwalki.pl

Link do strony: www.mlynsuwalki.pl

Link do strony FB: Młynsuwalki

https://produkty.podlaskie.eu/mlynsuwalki

Gdzie kupić?

Produkty z „Młyna Suwałki” można zamówić online w sklepie internetowym www.mlynsuwalki.pl z dostawą kurierem do wskazanego miejsca. Sprzedaż także na w serwisie allegro. Młyn obsługuje również klientów na miejscu w Suwałkach.

Suwalską mąkę można także kupić w Delikatesach Centrum przy ulicy Noniewicza 14 oraz Pułaskiego 81A w Suwałkach.