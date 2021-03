Podlaski Produkt Lokalny. Kumpiak z dziedzictwem i doktoratem

Na początku było marzenie Jana Ancypo , a raczej jego wspomnienie z dzieciństwa, kiedy w rodzinnych Pawełkach - k. Sokółki, w domu kolegi - wdrapywał się na strych, by tam podkradać kawałki dojrzewającego pod powałą mięsa. To był właśnie kumpiak.

Wyprawa po skarby

Jan Ancypo był pasjonatem lokalnej historii i tradycji, a za szczególnie istotne uznawał kulinarne dziedzictwo. Stąd pomysł stworzenia w Janowszczyźnie - Izby Regionalnej Tradycji, gdzie sprzęty kuchenne, przynoszone przez okolicznych mieszkańców, stanowiły ważną część ekspozycji.

Prób było wiele, kosztownych i długich, bo czas dojrzewania kumpiaka to cały rok! Zaczyna się późną jesienią a kończy wraz z latem. Przez ten czas trzeba dbać o odpowiednią wilgotność, temperaturę, zasolenie.

Początkowo państwo Ancypo próbowali stworzyć grupę producencką zajmująca się wytwarzaniem kumpiaka, jednak długi proces jego produkcji zniechęcał potencjalnych partnerów. Powstała więc firma rodzinna, która wprowadziła kumpiaka nie tylko na rynek, ale także na stoły wykwintnych restauracji i do świata nauki.

Kumpiak z doktoratem

Jest też produktem, który może poszczycić się doktoratem. O procesie produkcji kumpiaka powstała bowiem praca naukowa na SGGW w Warszawie.

- Badania trwały trzy lata, co miesiąc dostarczaliśmy produkt, bo on co miesiąc się zmieniał, dlatego wymagał badania – wyjaśnia Łukasz Ancypo. – Sprawdzono i opisano wszystkie procesy biochemiczne, które w nim zachodziły. Było to ważne także dla mnie, zrozumiałem od strony naukowej cały proces produkcji. Dziś już wiem, kiedy i dlaczego następuje fermentacja, a kiedy proces wysuszania, jakie biochemiczne procesy zachodzą podczas całego roku – opowiada.