Podlaski produkt lokalny. Hajnowski marcinek z Cukrowych Fantazji

Joanna Bińczycka piecze ciasta od lat nastoletnich. W rodzinnym domu to ona zajmowała się wypiekami, bo mama ciast piec nie umiała. A tata je ogromnie lubił.

I jak często bywa w takich przypadkach, z czasem pani Joanna do swoich wypieków przekonała nie tylko tatę, ale też dalszą rodzinę, a z biegiem lat coraz szersze grono znajomych.

Marcinek na hajnowskiej śmietanie

To niewielkie, urokliwe miejsce z wejściem od bocznej ściany budynku przy ul. 3 Maja 42 w Hajnówce. Działa od 2013 r. W podświetlonej ladzie prezentują się ciasta tradycyjne: szarlotka, serniki, szyszki ryżowe, blok czekoladowy i te bardziej fantazyjne, jak sernik oreo, czy rozmaite ciasteczka z jabłkiem, owsiane i pełnoziarniste. Na ścianach dyplomy i certyfikaty ukończonych szkoleń cukierniczych, warsztatów i kursów.

Warsztaty prowadzone przez właścicielkę Cukrowych Fantazji odbywają się najczęściej podczas hajnowskiego Jarmarku Żubra. Wówczas częściowo pod namiotem, czy na świeżym powietrzu pani Joanna pokazuje i namawia chętnych do samodzielnego wykonania marcinka.

Następnie przygotowuje masę śmietanową, którą przekłada się placki, by przez kolejne 12 godzin zmiękły i przeszły słodkim smakiem. – Każda gospodyni ma na nią swój przepis. Ja uważam, że najważniejsza jest w niej śmietana – zdradza i podkreśla. - Musi być ta w wersji eksportowej z naszych hajnowskich zakładów, czyli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce [o wyrobach OSM Hajnówka - przeczytasz tutaj – dop. red.]. Inna nie daje takiego efektu – zapewnia.

Wypiek historyczny i wyjątkowy

Marcinek hajnowski jest wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W opisie ciasta czytamy:

„Tradycja przygotowywania hajnowskiego marcinka w Regionie Puszczy Białowieskiej i w samej Hajnówce wywodzi się z czasów carskich i związana jest z historią Pałacu Carskiego w Białowieży.(…) na okoliczność hucznie obchodzonego na dworze carskim Święta Marcina, pieczono wspaniałe ciasto zwane „Marcinkiem”. Proste, tradycyjne składniki – jaja, śmietana, masło, mąka – łatwo dostępne w regionie Puszczy Białowieskiej, spowodowały, iż ciasto to zyskało popularność nie tylko wśród członków rodziny carskiej, ale i miejscowej społeczności.”

- To prawda, nasz marcinek jest u nas bardzo popularny. Klienci zamawiają go na rozmaite uroczystości: wesela, chrzciny, ważne spotkania rodzinne – wymienia pani Joanna. – To nie jest ciasto do popołudniowej kawy, ale na specjalne okazje.