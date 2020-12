Lokalni producenci w oku kamery

Produkty lokalne to skarb każdego regionu, tworzący jego markę i będący kulinarnym dziedzictwem wielu pokoleń. To efekt pracy niewielkich gospodarstw rolnych, pszczelarskich, rodzinnych przedsiębiorstw i restauracji, które korzystają z produktów od lokalnych rolników.

W Podlaskiem takich producentów jest bardzo wielu. Ich oferty można znaleźć na lokalnych portalach, ale też na stronie stworzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego: produkty.podlaskie.eu.

Spotkacie tam wielu ludzi, którzy dzięki swoim talentom, wiedzy, zaangażowaniu i wsparciu – w wielu przypadkach przez fundusze unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - zdecydowali się na kontynuowanie podlaskiej tradycji pełnej wybornego smaku.

Zdrowie z kurzej diety

Najprostsza forma sprzedaży produktu lokalnego związana jest z nieprzetworzonymi produktami rolnymi – prosto z gospodarstwa. Warto jednak wiedzieć, że nawet produkcja np. warzyw, owoców, mleka, ziół, miodu czy jaj wymaga odpowiedniej rejestracji.

Agnieszka Sokołowska z Brzozówki Koronnej (gm. Czarna Białostocka) przejęła tradycyjne gospodarstwo od rodziców. Dziś ma ponad 200 kur, stałych klientów głównie z Białegostoku i specjalną aplikację do sprzedaży jaj.

- Z wykształcenia jestem informatykiem, więc to zobowiązuje – śmieje się pani Agnieszka. Jej kury mają specjalną dietę: paszę zbożową z gniecionego ziarna i skoszoną, drobno zmieloną trawę, warzywa z ogrodu, ale też kapustę kiszoną i ocet jabłkowy dla poprawienia odporności i zwalczania pasożytów wewnętrznych. - Dbam nie tylko o zdrowie moich kur, ale także o jakość jaj. Jestem odpowiedzialna za to, co sprzedaje moim klientom, bo spora część z nich kupuje jajka dla swoich dzieci. A o nie trzeba dbać w sposób szczególny.

Jaja z gospodarstwa pani Agnieszki można kupić bezpośrednio w jej gospodarstwie, zamówić telefonicznie, bądź przez jej fanpage w mediach społecznościowych. Polecamy film, gdzie jedną z bohaterek jest m.in. Pani Agnieszka (oraz jej stadko kur-celebrytek). W odcinku również sejneńskie soki tłoczone (Marten-Sok) oraz pomidory z okolic Hajnówki od Pana Witalisa.

Tajemnica rodzinnej receptury

W mediach społecznościowych – a także na stronie produkty.podlaskie.eu – obecny jest Dariusz Macierzyński z Przejmy Wysokiej (gm. Szypliszki). Jest właścicielem niewielkiej masarni, na którą fundusze zdobył z PROW poprzez Lokalną Grupę Działania.

– Moje miejsce pracy to niewielki kontener z dwoma pomieszczeniami i wiatą, pod którą stoi elektryczna wędzarnia – wyjaśnia Dariusz Macierzyński, emerytowany nawigator lotniczy. – Wędliny były jedną z moich pasji. Jako dzieciak lubiłem siedzieć w kuchni, potem jako dorosły też mnie do takiej roboty ciągnęło. Na emeryturze spełniłem swoje marzenie.

Masarnia pana Dariusza działa w ramach tzw. MLO – czyli produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

- Kupują i zamawiają u mnie głównie klienci indywidualni, miejscowi i turyści, ale też gospodarstwa agroturystyczne – wyjaśnia pan Dariusz. – Towar najczęściej schodzi mi w dwa, trzy dni. Przykładam bardzo dużą wagę do jakości moich wyrobów. Mięso mam z zaufanej, pobliskiej ubojni, stosuje tylko przyprawy naturalne i autorskie mieszanki do solanki. Receptury to moje rodzinne tajemnice, ale klienci chwalą efekty – przyznaje.

Miesięcznie pan Dariusz wytwarza ok. 300 kg wędlin. Zobacz jak to robi na filmie z m.in. jego udziałem (w odcinku również sery z puszczy Pana Adama oraz tradycyjne miody pitne z Augustowskiej Miodosytni):

Sery z kuźni

Niewielkie przetwórstwo prowadzi też Monika Szymczukiewicz, tyle że nie wytwarza wędlin, lecz sery z mleka własnych kóz i owiec. Prowadzi wspólnie z mężem Szymonem w Koźlikach (gm. Zabłudów) gospodarstwo rolne. Hodują kozy i owce a w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego wyrabiają jogurty, twarogi i rozmaite sery pod marką „Zagroda Koźliki Pod Lasem”.

- Dzięki RHD mogliśmy legalnie rozpocząć działalność serowarską w domowej kuchni – mówi pani Monika. – Tam przez jakiś czas przerabialiśmy mleko od naszych zwierząt. Dziś, dzięki pracy mojego męża, mamy serowarnię w zaadoptowanej starej kuźni.

By znaleźć się w rejestrach RHD wystarczy zwrócić się z wnioskiem o wpis do Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznym (w przypadku produktów roślinnych), albo Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (produkty pochodzenia zwierzęcego). Produkowana żywność musi pochodzić w całości lub w części (min. 50%) z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

W gospodarstwie serowarskim w Koźlikach mieszka obecnie 40 kóz dojnych i 30 mlecznych owiec. – Nasz sery robimy wyłącznie z ich mleka – podkreśla pani Monika. - Dziennie jedna koza może dać ok. 3 litrów mleka, a owca – jedynie litr. A na jeden kilogram sera koziego potrzeba ok. 10 litrów. W planach mamy rozwój naszego gospodarstwa, by w sezonie wiosna-jesień mieć ok.150 l mleka dziennie – zdradza Monika Szymczukiewicz.

Państwo Szymczukiewicz prowadzą swoją serowarską markę wspólnie z Barbarą Łapińską (sery „Ze Złotej Polany”, Zwierki, gm. Zabłudów). Mają wspólne etykiety, logo, razem jeżdżą na targi i jarmarki. Pani Barbara również prowadzi RHD.

- Mamy stałych klientów, którzy kupują bezpośrednio w naszych gospodarstwach bądź na jarmarkach – wyjaśnia Monika Szymczukiewicz. – Składają zamówienia telefonicznie, przez fanpage, dowozimy też zamówiony towar. Polecamy do obejrzenia film z udziałem m. in. Pani Moniki przy pracy w swej zagrodzie (w odcinku również Pani Oksana z serami olszańskimi oraz Pani Halina z Sokólszczyzny).

Więcej producentów z Podlaskiego: produkty.podlaskie.eu

Producentów możemy Państwu przedstawić w formie filmowej dzięki wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Łącznie zrealizowaliśmy siedem audycji. Cztery z nich wyprodukowała TVP3 Białystok, trzy kolejne TV Narew. Łącznie przed kamerami zaprezentowało się 21 producentów. Zachęcamy do obejrzenia. Wszystkie filmy można obejrzeć na kanale YouTube Wrota Podlasia:

Jesteś rolnikiem, producentem z województwa podlaskiego? Chcesz, by Twoje produkty poznało szerokie grono nabywców lub nie wiesz jak ruszyć z formalnościami? Zgłoś się do nas!

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

***

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.