Etykieta „Miód podlaski” – nabór dla pszczelarzy do 15.02

Każdy pszczelarz z regionu wprowadzający miód do sprzedaży, który będzie zainteresowany promocją swoich produktów w podlaskiej bazie produktów lokalnych, może uzyskać zestawy etykiet w ilości do 2 tys. sztuk (adekwatnie do skali produkcji własnej).

- Zależało nam, aby doskonałej jakości miody z Podlaskiego były łatwo dostrzegalne dla klienta, a jednocześnie, aby pszczelarze uzyskali dostęp do bardzo prostego i wiarygodnego systemu promocji i ochrony – wyjaśnia Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. - Każdy, kto kupi „Miód podlaski” z naszą etykietą ma pewność, że nabywa produkt od lokalnego pszczelarza, który sam doglądał swych pszczół. Każdą pasiekę odwiedzają nasi pracownicy, a wyniki wizytacji będą dostępne na stronie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego – wyjaśniał.

W komplecie są etykieta, banderola oraz odpowiednia zakrętka - w wariancie białym i czarnym. Pszczelarze mogą wybierać spośród następujące rodzajów zestawów (zostaną uzupełnione o indywidualne dane producenta):

Miód podlaski [uniwersalny - dop. red.],

Miód podlaski nektarowy wielokwiatowy,

Miód podlaski z terenów leśnych,

Miód podlaski nektarowo-spadziowy.

Nabór trwa do 15 lutego 2021 r. (w miarę dostępności środków może zostać wydłużony). O przyznaniu zestawów „Miód podlaski” decyduje kolejność prawidłowo wypełnionego zgłoszenia.

Więcej informacji pod nr tel.: 85-66-54-826 bądź adresem produkty@wrotapodlasia.pl.

System identyfikacji wizualnej „Miód podlaski” powstał w celu popularyzacji produktów lokalnego pszczelarstwa, mając na względzie tworzenie warunków do rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich promocji. Jest to inicjatywa o charakterze partnerskim, która ma za zadanie z jednej strony promować lokalne produkty poprzez markę Województwa Podlaskiego, z drugiej zaś promować region poprzez wartościowe produkty. Dodatkowym walorem systemu jest zapoznawanie pszczelarzy z zasadami prawidłowego etykietowania oraz z szeroko rozumianą promocją jakości żywności.

Więcej o podlaskich produktach na stronie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego.

źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, UMWP

oprac.: Marcin Nawrocki

fot.: Marcin Nawrocki