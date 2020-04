Zarząd Województwa przyznał dotację w wysokości 30 tyś. zł na badania porejestrowe dla Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie. Umowę dotyczącą wsparcia podpisali - wicemarszałek Stanisław Derehajło oraz Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Corocznie opracowywana lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa to drogowskaz dla podlaskich rolników, by osiągać znacznie wyższe plony.