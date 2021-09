Zawody łucznictwa konnego, rekonstrukcje bitew, historyczne stroje. Kolejna odsłona Dni Tradycji Rzeczpospolitej

To już jedenasta odsłona przedsięwzięcia, którego celem jest propagowanie polskiej historii z podkreśleniem jej udziału w rozwoju kultury na kontynencie europejskim. Jak podkreślają organizatorzy, zależy im również na propagowaniu postaw patriotycznych i wzmacniania świadomości historycznej oraz poczucia tożsamości narodowej w społeczeństwie.

dr Artur Gaweł, dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, podkreślił, że obszar muzeum jest wspaniałym miejscem, gdzie mogą przybyć zaproszone osoby, które angażują się w rekonstrukcję, zakładają mundury, zbroję głównie ze względu na otoczenie, które sprzyja odtworzeniu dawnej atmosfery XVII wieku.

Odwiedzający zobaczyli między innymi III Ogólnopolski Podlaski Turniej Husarski im. Stefana Mikołaja Branickiego, na którym stawiło się 19 najlepszych husarzy, czy zawody łucznictwa konnego Tor Polski. Oko publiczności cieszyły liczne pokazy - sokolników, sprawności łuczników konnych czy tańca, musztra piechoty oraz tory łucznicze dla dzieci i młodzieży czy stragany z rękodziełem i jadłem regionalnym.

Odtwarzamy historię

W czasie XI Dnia Tradycji Rzeczpospolitej gościła grupa edukacji historycznej Silva Rerum z okolic Warszawy. Pasjonaci historii zajmują się rekonstrukcją historyczną. Odtwarzają dawne szlacheckie stroje, uczą strzelania z łuku, prezentują również naczynia gliniane utwardzane w mieszaninie wosku i miodu z okresu XVII wieku, pokazują dawne narzędzia krawieckie m.in. igły, szpilki, stalowe nożyce do cięcia tkanin, szpulki drewniane, a także uczą techniki plecenia sznurków przy pomocy lucety, przyrządu, którym posługiwano się w ówczesnej epoce.

- Stroje szlacheckie, które nosimy na sobie, są odzwierciedleniem tego co możemy spotkać w muzeum, czy jeżeli poszukujemy kolorystyki to patrzymy na to co jest w źródłach: zapisach testamentowych czy ikonografii. Ozdoby, które są nieodłącznym elementem stroju tj. pióra w nakryciu głowy. Należały one do ptaków drapieżnych, lecz również do strusi, czapli. Im rzadsze pióra, tym bardziej bogatszy był szlachcic. Panowie nosili pióra drapieżników, a Panie ptaków ozdobnych – opowiadał Paweł Woźnica z grupy Silva Rerum.