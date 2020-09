Wystawa zdjęć Mirosława Bujanowskiego na Politechnice Białostockiej (PB)

Wystawa została skomponowana w taki sposób, aby fotografie autorstwa Mirosława Bujanowskiego – białostockiego wykładowcy, pracownika Politechniki Białostockiej, fotografa i pasjonata historii – opowiedziały historię przemian, które zachodziły w Białymstoku u progu lat 80. Na panelach ekspozycji ukazane są m.in. codzienne troski oraz nadzieje związane z rodzącą się w regionie „Solidarnością”. Oprócz tego, szczególnie wyeksponowano fotograficzne relacje ze zgromadzeń ze świąt narodowych, których ówczesna komunistyczna władza nie obchodziła.

Prof. Marta Kazberuk-Kosior, rektor Politechniki Białostockiej - współorganizatora wydarzenia, wyraziła uznanie dla zasług inż. Mirosław Bujanowski zarówno na polu zawodowym jak i działalności społecznej. Dodała, że wystawa tak unikalnych fotografii jest znakomitą promocja uczelni.

Zarówno Piotr Kardela, dyrektor białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej jaki i przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski podkreślali, że wystawa i album pojawiły się w roku obchodów 40. rocznicy powstania „Solidarności” a przygotowanie jej przez „młodsze pokolenie” daje nadzieję, że pamięć o wielkich wydarzeniach historii współczesnej Polski będzie pielęgnowana.



Wernisaż wystawy został połączony z prezentacja albumu, który zwiera m.in. ok. 150 niepublikowanych dotąd zdjęć inż. Mirosława Bujanowskiego. Wydawnictwo zostało opatrzone wstępem historycznym opracowanym przez dr. Marka Kietlińskiego, dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku.

Wydanie katalogu zostało dofinansowane kwotą 8 tys. zł przez samorząd województwa podlaskiego. Do organizatorów i gości wernisażu okazjonalny list przekazał Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.



„Historia zamknięta w prezentowanych zdjęciach udowadnia, że NSZZ „Solidarność” był nadzieją i możliwością do wyrażenia swoich wolnościowych aspiracji dla wszystkich Polaków, żyjących w każdym regionie naszego kraju. Karnawał „Solidarności” to pamiętny czas, gdy polskie społeczeństwo, skutecznie upominało się o swoją godność i prawo do życia w wolnym, demokratycznym kraju.”- czytamy m.in. w liście.