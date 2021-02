Wirtualne odsłonięcie muralu w 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Bielsk Podlaski

Z inicjatywą powstania okolicznościowego muralu wystąpiła Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, odsłonięcie miało charakter wirtualny i odbyło się w siedzibie Bielskiego Domu kultury.

Barbara Babulewicz, Prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej witając zebranych podzieliła się z uczestnikami zgromadzenia radością z odsłonięcia muralu w rocznicę ważnego w historii miasta wydarzenia.

Zbigniew Romaniuk z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej przybliżył wydarzenia związane z dniem 16 lutego 1919 r.

Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego dziękując za zaproszenie pogratulował Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej za podjęcie inicjatywy oraz jej realizację.

- Jako Zarząd Województwa Podlaskiego uznaliśmy, że jest to naprawdę ciekawa propozycja warta wsparcia. Dzięki finansowej pomocy samorządu województwa udało się ten projekt wykonać. Jest to piękny mural, wartościowy pod względem artystycznym, ale przede wszystkim historycznym. Przypomina mieszkańcom miasta i powiatu bielskiego oraz odwiedzającym turystom o tym historycznym wydarzeniu z 16 lutego 1919 roku, kiedy Bielsk Podlaski po opuszczeniu go przez wojska niemieckie odzyskał niepodległość i stał się częścią integralną nowo odradzającego się państwa polskiego – powiedział Marek Malinowski, członek zarządu województwa.