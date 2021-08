„Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej" - wystawy plenerowa w Sejnach

Wystawa składa się z plansz, których głównym tematem jest proces odzyskiwania niepodległości w poszczególnych regionach współczesnego województwa podlaskiego. Za stronę merytoryczną tego projektu odpowiadali pracownicy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku: Krzysztof Kossakowski, Paweł Okołot i Piotr Niziołek.

- Były to dość długotrwałe kwerendy zarówno w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, jak i archiwów centralnych, muzeów regionalnych z miejscowości, które są opisane na tej ekspozycji - mówił Piotr Niziołek, kierownik Muzeum Historycznego - oddziału Muzeum Podlaskiego.

Data i miejsce otwarcia wystawy są nieprzypadkowe. 23 sierpnia 1919 r. wybuchło Powstanie Sejneńskie. Jest to jeden z nielicznych zrywów w historii Polski, który zakończył się zwycięsko. Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu powstańców Sejny znalazły się w obrębie Rzeczpospolitej.

W uroczystości otwarcia wystawy w Sejnach wzięli udział m.in. starosta sejneński Maciej Plesiewicz, burmistrz Sejn Arkadiusz Nowalski, przedstawiciele białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej: Urszula Gierasimiuk i dr Jarosław Schabieński, ks. Zbigniew Bzdak - proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach oraz samorządowcy i mieszkańcy.

- Forma wystawy jest jak najbardziej trafna. Uważam, że wystawy plenerowe budzą większe zainteresowanie mieszkańców i turystów. Ziemia sejneńska musiała na niepodległość czekać trochę dłużej, mimo że radość panowała już w kraju, nasi przodkowie musieli walczyć o wolność i to im ją dzisiaj zawdzięczamy. Myślę, że to świetna forma uczczenia ich pamięci - mówił starosta sejneński.

Sejny to pierwszy przystanek na trasie plenerowej wystawy. We wtorek - 31 sierpnia - zagości ona w Suwałkach. Potem odwiedzi kolejnych 12 miejscowości w całym regionie (Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówka, Kolno, Łomża, Mońki, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki, Wysokie Mazowieckie, Zambrów).

Przy okazji każdego otwarcia wystawy wystąpi jeden z autorów, który wygłosi prelekcję na temat drogi do niepodległości w danej miejscowości. Kolejną miejscowością będą Suwałki.

Warto dodać, że w serwisie Facebook Muzeum Historycznego trwa konkurs promujący wystawę. Szczegóły znajdują się tutaj.

Wystawa jest realizowana w ramach projektu Wojewody Podlaskiego „Wiele dróg- jeden cel. Ku Niepodległej” we współpracy z Województwem Podlaskim oraz Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Projekt został sfinansowany ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022.Projekt został sfinansowany ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

oprac.: Aneta Kursa