"Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej" - otwarcie wystawy w Grajewie

Wystawa „Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej” składa się z 16 plansz, które opowiadają o odzyskiwaniu niepodległości miejscowości przynależących dziś do województwa podlaskiego. Ma charakter wędrowny - odwiedzi każdy powiat regionu.

Wystawa została zlokalizowana na terenie między siedzibą starostwa powiatowego i urzędu miasta.

- Chciałbym, żeby młodzież i wszyscy mieszkańcy, którzy będą odwiedzali oba urzędy, skorzystali z lekcji historii i zapoznali się z wystawą - mówił starosta grajewski Waldemar Remfeld.

Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski przypomniał o konkursie organizowanym przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku, który towarzyszy wystawie. Polega on na zrobieniu zdjęcia na tle wystawy i udzieleniu odpowiedzi na jedno pytanie na profilu Facebook Muzeum Historycznego Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Tam też znajduje się regulamin konkursu. Do wygrania jest karta podarunkowa o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepach sieci Empik.

Wystawa jest realizowana w ramach projektu Wojewody Podlaskiego „Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej” we współpracy z Województwem Podlaskim oraz Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Projekt został sfinansowany ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022. Za jego stronę merytoryczną odpowiadali pracownicy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku: Krzysztof Kossakowski, Paweł Okołot i Piotr Niziołek.

Wystawę w Grajewie można oglądać do piątku, 17 września, tego dnia zostanie przewieziona do Kolna.

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

oprac.: Aneta Kursa