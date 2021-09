„Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej" - otwarcie wystawy w Augustowie

To już kolejny przystanek na trasie plenerowej wystawy opowiadającej o drodze do niepodległości dzisiejszego województwa podlaskiego. Od 6 do 10 września ekspozycję można oglądać w Augustowie. Wystawa jest realizowana w ramach projektu Wojewody Podlaskiego „Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej” we współpracy z Województwem Podlaskim oraz Muzeum Podlaskim w Białymstoku.