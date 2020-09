"W hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku". W Sokółce odsłonięto pomnik poległych sprzed 75 lat

Sokólskie uroczystości rozpoczęły się na placu przy kościele pw. św. Antoniego Padewskiego - tu odbyły się przemówienia okolicznościowe, polowa msza święta oraz wykład o Obławie. Natępnie uczestnicy wydarzenia przemaszerowali na rondo u zbiegu ulic Przemysłowej, Mariańskiej i Kolejowej, gdzie uroczyście odsłonięto i poświęcono momunent "W hołdzie ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku".

Z tej okazji powstała też wystawa przygotowana przez białostocki oddział IPN dotycząca Obławy. Można ją oglądać w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce do 30 września.



***



Obława Augustowska była największą masową zbrodnią na narodzie polskim po zakończeniu II wojny światowej. Celem akcji była fizyczna eliminacja oddziałów podziemia niepodległościowego. Ofiarami Sowietów stały się również osoby podejrzane o kontakty z polską partyzantką. Według ustaleń historyków w sumie zatrzymano ponad 7 tysięcy osób, część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Ok. 600 osób było zaginionych i nigdy nie powróciło do domów. Ich dalsze losy oraz miejsce pochówku nie są do dziś znane. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.





źródło: Polskie Radio Białystok

oprac. i fot.: Anna Augustynowicz