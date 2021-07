Upamiętnienie Bitwy Niemeńskiej 1920 roku

Za przywracanie pamięci o Bitwie Niemeńskiej dziękował Artur Łuniewski, wicestarosta suwalski.

- Gdyby nie ta bitwa i nie to zwycięstwo, kto wie, jak dalej potoczyłaby się historia Polski i Europy – mówił. Dodał, że tablica zostanie umieszczona w miejscu pochówku dwóch żołnierzy XVI Pułku Ułanów Wielkopolskich – Wawrzyńca Walkowiaka i Stanisława Walotka. Brali oni udział w jednym z epizodów Bitwy Niemeńskiej – powstaniu sejneńskim.



Tablica Bitwy Niemeńskiej 1920 roku upamiętni również miejsca walk i działań wojennych na terenie powiatu sejneńskiego.

Tu także toczyły się zacięte boje, a na cmentarzu w Berżnikach spoczywa wielu poległych w tamtym czasie żołnierzy.



Tablice trafią też do gmin Giby i Krasnopol. Karol Szrajbert, wójt Krasnopola, też dziękował za przywracanie pamięci historycznej.

- Świętowaliśmy w 2018 roku odzyskanie niepodległości, ale to te kolejne święta i rocznice pokazują, to jak skomplikowana i nieprosta była to droga.