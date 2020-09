Uczczono ofiarę żołnierzy w Wierzbowie

Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta celebrowana nieopodal krzyża przez pomocniczego biskupa łomżyńskiego Tadeusza Bronakowskiego. Po mszy organizatorzy zaprezentowali krótką, ale efektowną inscenizację walki. A później uczestnicy zgromadzili się przy krzyżu.

- Często spotykam się z określeniem "Patriotyczna Ziemia Łomżyńska". To czasami tylko kurtuazyjny komplement, ale coś w tym jest. Spotykamy się w Wierzbowie, żeby uczcić kolejną grupę tych bohaterów, którzy "zginęli, bo ważna dla nich była Polska", jak głosi napis na pamiątkowej tablicy - powiedział Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Hołd poległym oddali m. in. poseł Lech Antoni Kołakowski, wicewojewoda Tomasz Madras, wicemarszałek Marek Olbryś wraz z radnym Sejmiku Piotrem Modzelewskim, starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski, przedstawiciele organizacji kombatanckich i kultywujących tradycje "żołnierzy niezłomnych", żołnierze, harcerze, strażacy, leśnicy, uczniowie, mieszkańcy.

- Historia tej bitwy obecna była w naszych rodzinach od lat - mówił wójt Śniadowa Rafał Pstrągowski witając zebranych.

***

Wydarzenia upamiętnione przydrożnym krzyżem i tablicą w Wierzbowie rozegrały się 17 i 18 września 1945 roku. Jak opowiada badacz historii Dariusz Syrnicki, wieczorem pierwszego dnia siedmioosobowa grupa operacyjna z UB w Łomży przyjechała do Wierzbowa aresztować Eugeniusza Korytkowskiego ps „Lew”, „Mały” z Narodowych Sił Zbrojnych. Razem z nim zatrzymany został Henryk Jastrzębski ps. „Zbych” z Chomentowa, choć początkowo ubowcy nie wiedzieli kim on jest. Z powodu zapadającego zmroku cała grupa pozostała we wsi na noc.

O aresztowaniach dowiedzieli się mieszkańcy Wierzbowa. Zaalarmowali miejscową drużynę NSZ i już rankiem 18 września aresztanci zostali uwolnieni. Ubowcy wezwali jednak posiłki, w tym oddział NKWD i rozgorzała bitwa z udziałem kilkudziesięciu żołnierzy NSZ z Żebr. Wierzbowa, Osobnego, Chomentowa, Ratowa, Uśnika. Przeciwko sobie mieli znacznie liczniejsze i lepiej uzbrojone oddziały regularnego wojska i milicji.

Na polu w walki i w odwrocie zginęło kilku żołnierzy NSZ. Kolejni zostali schwytani i miesiącami bestialsko katowani. Dwóch zostało skazanych na śmierć i straconych.

tekst i foto Maciej Gryguc

oprac.: Kamil Timoszuk