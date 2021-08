Pomnik Bitwy Warszawskiej w Jabłonce Kościelnej

- Gratuluję i dziękuję samorządowym władzom gminy, że kultywują pamięć o 1920 roku. Ci, którzy wtedy bronili ojczyzny, kształtowali w okresie międzywojennym polską myśl naukową i społeczną, kulturę, a także kształcili kolejne pokolenia Polaków łącznie z tym, które długo po drugiej wojnie światowej tworzyło Solidarność i przyczyniło się do prawdziwej niepodległości po 1989 roku - powiedział Marek Malinowski, przedstawiciel zarządu województwa.

Pomnik poświęcony Bitwie Warszawskiej (za kilka dni przypada 101 rocznica tego wydarzenia) powstał w centrum Jabłonki Kościelnej z inicjatywy wójta gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztofa Krajewskiego i przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Misiewicza. Przedstawia motyw „Cudu nad Wisłą" na przedpolach Warszawy, znany w polskiej kulturze. Ale także nazwa Jabłonka Kościelna zapisała się w historii wojny polsko - sowieckiej.

- Od 2 do 4 sierpnia 1920 roku 34. pułk piechoty walczył tu z wojakami bolszewickimi idącymi na Warszawę. Przypłacił to utratą prawie całego stanu. Przeżył tylko co czwarty żołnierz - karty historii przywoływał wójt Krzysztof Krajewski.