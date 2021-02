Poeta fortepianu. 211. rocznica urodzin Fryderyka Chopina

W poniedziałek (22.02) mija 211. rocznica urodzin sławnego polskiego pianisty i kompozytora Fryderyka Chopina. Jak głosi legenda – urodził się on w czasie, gdy w pobliżu jego ojciec grał na skrzypcach. Co ciekawe, istnieją dwie różne daty urodzin Fryderyka Chopina. 22 luty 1810 roku jest datą widniejąca w metryce chrztu artysty. Natomiast on sam podawał jako dzień swoich urodzin – 1 marca 1810 roku. Do dziś ta rozbieżność nie została ostatecznie rozstrzygnięta.