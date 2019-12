Podlaskie buduje historię 1920-2020

Dzisiejsze (30. 12) otwarcie wystawy sprzętu militarnego z okazji 100. rocznicy polskiego zwycięstwa w wojnie z bolszewikami to początek projektu, którego realizacja planowana jest na cały przyszły rok.

Wystawy

- To nie jest stała wystawa – mówi Wojciech Hernik, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie”. – Będziemy odwiedzali różne miejsca w regionie, by przybliżać dzieciom, młodzieży i dorosłym historię sprzętu i wyposażenia wojskowego od czasów I wojny światowej aż do czasów współczesnych.

Podkreśla, że duża część sprzętu pochodzi z prywatnych kolekcji miłośników wojskowego wyposażenia z Poznania, Wrocławia, Szczecina czy Katowic.

Historyczny kalendarz

Kolejnym elementem jest wyjątkowy kalendarz na rok 2020 poświęcony wydarzeniom z okresu wojny polsko-bolszewickiej, które rozegrały się na terenie województwa podlaskiego.

- Kalendarz powstał by przypomnieć ludziom 1920 rok. Każdy miesiąc to jedna bitwa, która została opisana ze szczegółami: gdzie się odbyła, którego dnia, kto walczył, jakie oddziały, jakim sprzętem i kto wygrał – opowiada z zapałem Wojciech Hernik. - Przechodząc w ten sposób przez cały rok 1920 chcemy pokazać i uświadomić ludziom, jaki to był ważny rok dla naszej niepodległości – mówi.

Na okładce kalendarza znajduje się zdjęcie czołgu. I jak mówią organizatorzy to zabieg celowy.

Replika czołgu

- Dzisiejsze otwarcie wystawy to także zapowiedź budowy repliki czołgu, jaki brał udział w Bitwie warszawskiej w sierpniu 1920 – opowiada Wojciech Hernik.

Dzięki współpracy z poznańskim Muzeum Broni Pancernej, gdzie znajduje się jedyny oryginalny egzemplarz czołgu Renault FT17, organizatorzy wystawy pozyskają pełną dokumentację techniczną czołgu, a następnie zbudują replikę. – W Białymstoku odtworzymy czołg, który będziemy później wystawiali w trakcie wystaw w całym regionie – podsumowuje.

Wystawa w Białymstoku znajduje się w hali firmy PaMar przy ul. Obrębowej 7.

***

Pomysłodawcą projektu jest Stowarzyszanie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie”, które od kilku lat organizuje Piknik Militarny w podbiałostockich Ogrodniczkach. Stowarzyszenie jest laureatem Podlaskiej Marki w kategorii Wydarzenie 2018 za Podlaski Piknik Militarny „Misja Wschód”.

Województwo Podlaskie jest partnerem przedsięwzięcia.



mn / red. ak