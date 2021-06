Płyta DVD w 30-lecie wizyty Jana Pawła II w Białymstoku

5 czerwca 1991 r. w ramach IV pielgrzymki do Ojczyzny, do stolicy Podlaskiego przybył papież Jan Paweł II. W 30. rocznicę wizyty wydawnictwo św. Jerzego w Białymstoku przygotowało na płycie DVD materiały filmowy z tamtych wydarzeń. Będzie można zobaczyć powitanie Ojca Świętego, moment ogłoszenia matki Bolesławy Lament błogosławioną, wysłuchać wygłoszonej przez Papieża homilii oraz słowa skierowanego do wiernych na zakończenie Eucharystii. Kolejne fragmenty filmowe przypomną otwarcie I Synodu Diecezji Białostockiej, spotkanie ekumeniczne w cerkwi św. Mikołaja oraz modlitwę przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki.

Na płycie znalazł się także materiał podsumowujący wizytę z perspektywy trzydziestu lat w którym wykorzystano zdjęcia udostępnione przez fotografa papieskiego Arturo Mari oraz białostockich fotografików: Jana Choroszuchę, Piotra Sawickiego i Andrzeja Sokólskiego.

Inicjatywa miała za zadanie zachować pamięć o wizycie papieża Jana Pawła II przekazać następnym pokoleniom i pokazać, że papieskie nauczanie nie straciło nic ze swej aktualności.

Materiały wykorzystane na płycie pochodzą z Archiwum Archidiecezji Białostockiej, z archiwum ks. prał. Jana Wierzbickiego oraz Centrum Informacji i Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Białostockiej. Digitalizacją, odszumianiem, nowym montażem, udźwiękowieniem nagrań oraz opracowaniem graficznym wydania zajęło się ArchiBial MEDIA.

Płyta z materiałami filmowymi z wizyty papieża Jana Pawła II w Białymstoku jest egzemplarzem bezpłatnym dołączonym do czerwcowego numeru miesięcznika „Drogi Miłosierdzia”, który w rocznicę papieskiej wizyty dotrze do wszystkich parafii Archidiecezji Białostockiej.

źródło: ArchiBial MEDIA

oprac.: Aneta Kursa

fot.: Mateusz Duchnowski