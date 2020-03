„Oddziały Łupaszki” na wystawie historycznej

Wystawa zapowiada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który od 2011 r. przypada w dniu 1 marca.

Wicemarszałek Stanisław Derehajło podkreślił, iż Zarząd Województwa Podlaskiego kładzie silny nacisk na to, by dbać o pamięć i tradycję narodową i historyczną regionu. – Stąd między innymi obecna wystawa – powiedział. Zwrócił uwagę, że dzięki obecności na tych ziemiach żołnierzy podziemia antykomunistycznego nie doszło u nas do tworzenia gospodarstw popegeerowskich.

– Dziś możemy cieszyć się pięknymi pejzażami podlaskiej ziemi tworzonymi przez rodzinne gospodarstwa rolne – wspomniał wicemarszałek.

Podkreślił także, iż Zarząd Województwa Podlaskiego poza organizacją tego typu wystaw, realizuje wiele innych działań - to m.in. lekcje żywej historii czy wspieranie grup rekonstrukcyjnych.

W dalszej części historię życia i działalności wojskowej mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" przedstawił historyk dr Łukasz Lubicz-Łapiński, który mówił m.in. o konieczności odkłamywania prawdy o majorze.

Obecny na otwarciu wystawy Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej podkreślał, że komuniści przez kilkadziesiąt lat PRL-u próbowali bohaterów podziemia antykomunistycznego przedstawiać jako zwykłych bandytów.

- Dziś jesteśmy im winni odkłamanie prawdy historycznej – mówił minister.

Organizatorami wystawy są Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski oraz Podlaski Instytut Kultury. Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie przy współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wystawę można oglądać w holu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku.

Marcin Nawrocki