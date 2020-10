Obchody 36. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli

- Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko był i jest posłańcem prawdy, a jego życie było darem, śmierć tragedią, a dziedzictwo jest cudem. Od lat zadaję sobie pytanie: jaką siłą oddziaływania dysponował ten skromny kapłan, by aparat władzy, jaką była esbecja, musiał uciec się do zbrodni? - mówiła Wiesława Burnos.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. w małej wsi Okopy w gminie Suchowola. W miejscowej parafii został ochrzczony, tu uczęszczał na msze święte. I to właśnie w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli w niedzielę (25.10) została odprawiona msza św. upamiętniająca 36. rocznicę śmierci kapłana. Poprzedziło ją złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego oraz na grobie śp. Marianny i Władysława Popiełuszków - uroczystość upamiętniała bowiem również rocznice ich śmierci.

Obchody zorganizowali wspólnie: Region Podlaski NSZZ Solidarność, parafia katolicka w Suchowoli i władze samorządowe tego miasta.

„Zło dobrem zwyciężaj”

Wydarzeniem, które zapoczątkowało pracę duszpasterską ks. Jerzego wśród robotników, była msza św. dla strajkujących pracowników huty „Warszawa”, odprawiona na prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Jerzy Popiełuszko zaangażował się w pomoc rodzinom internowanych i więzionych działaczy Solidarności. Uczestniczył też w procesach osób aresztowanych za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego.

Działalność duszpasterską i nauczanie ks. Jerzy oparł na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Swoją niezłomną postawą zyskał autorytet i szerokie poparcie w całej Polsce. Efektem tego była obecność tysięcy wiernych na comiesięcznych mszach za Ojczyznę.

Kara za „wolność sumienia”

Homilie ks. Jerzego stały się przedmiotem ataków ze strony komunistycznych władz. We wrześniu 1983 r. wszczęto przeciwko niemu śledztwo w sprawie „nadużywania wolności sumienia i funkcji kapłana na szkodę PRL”, które umorzono w wyniku amnestii. W grudniu 1983 roku został aresztowany, uwolniono go po interwencji hierarchii kościelnej.

19 października 1984 r. ok godz. 22.00, w drodze powrotnej z Bydgoszczy, kapelan został zatrzymany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Brutalnie go pobito i związano, a następnie przewieziono na tamę we Włocławku, gdzie po przywiązaniu do nóg kamieni, wrzucono do Zalewu Wiślanego. Ciało ks. Jerzego odnaleziono 30 października.

Uroczystości pogrzebowe ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się 3 listopada 1984 r. w parafii pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie został pochowany na przykościelnym placu. W pogrzebie, który był wielką, patriotyczną manifestacją, wzięło udział kilkaset tysięcy wiernych z całej Polski.

Corocznie do grobu ks. Jerzego przybywają tysiące pielgrzymów.

6 czerwca 2010 roku na placu Piłsudskiego w Warszawie, podczas mszy beatyfikacyjnej odprawionej pod przewodnictwem abp Angelo Amato, ks. Jerzego Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym kościoła katolickiego.

Władysław Tokarski/Anna Augustynowicz

fot. Cezary Janucik