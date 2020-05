Mija 72. rocznica śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Witold Pilecki służbę Polsce rozpoczął w czasie wojny z bolszewikami 1920 r. Walczył podczas kampanii wrześniowej 1939 r., a następnie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. W 1940 r., wykonując misję zleconą przez dowództwo ZWZ, dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz, by zdobyć tam informacje i zorganizować konspirację niepodległościową. Zagrożony dekonspiracją zdołał uciec z piekła Auschwitz.

W 1944 r. walczył w powstaniu warszawskim. Rok później znalazł się w 2. Korpusie Wojska Polskiego we Włoszech, skąd decyzją gen. Władysława Andersa powrócił do Polski – będącej już pod władzą komunistów, by odtworzyć rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze Rządu RP na Uchodźstwie. Aresztowany w maju 1947 r., trafił do aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, gdzie komunistyczni oprawcy poddali go okrutnemu śledztwu. Mimo tortur pozostał niezłomny, wierny dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna. Skazany na śmierć w pokazowym procesie, został zamordowany 25 maja 1948 r., o godz. 21.30.

Przez cały okres PRL-u wszelkie informacje o dokonaniach i losie rtm. Pileckiego podlegały ścisłej cenzurze. Miejsce pogrzebania bohatera wciąż pozostaje nieznane. W 2006 r. Witold Pilecki został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, a w 2013 r. awansowany na pułkownika.

oprac. Aneta Kursa