Łomżyńska młodzież poznała „Solidarność”

- Wiem, o czym mówię, bo jestem wychowany w duchu „Solidarności”. Ta nazwa w moim sercu jest i będzie. To związek zawodowy, ruch społeczny, nasz przewodnik do wolności. Takimi spotkaniami jak dzisiejsze ocalamy wartości ideowe, moralne, a wręcz egzystencjalne, na których została ufundowana „Solidarność”. Trzeba zachęcać do poznawania jej młodych ludzi, którzy nie doświadczyli osobiście tej historii, ale poznają ją w szkole i w rodzinach. A skoro się w to głębiej zaangażowali, należy im pięknie podziękować i chcę to zrobić – mówił wicemarszałek Marek Olbryś, były szef łomżyńskiego oddziału NSZZ „Solidarność”, członek zarządu Regionu Mazowsze i delegat na krajowe zjazdy związku.

Jak dodał, ruch solidarności nadal zawiera w sobie to wszystko, czym można się przeciwstawić rozlewającej się coraz szerzej bylejakości czy powszedniości.



Jak poinformował Sławomir Dębek, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Łomży, zaproszenie do konkursu, którego celem było uczczenie 40. rocznicy powstania związku, skierowane zostało już wiele miesięcy temu do szkół średnich Łomży i powiatu łomżyńskiego. Udział w kilkuetapowej rywalizacji wzięło około 50 uczniów. Pandemia COVID-19 sprawiła, że podsumowanie trzeba było przesunąć z października 2020 na luty 2021 roku.

- Chodziło nam głównie o pokazanie genezy ruchu, który zrodził się z robotniczego protestu. Mam nadzieję, że w wyniku konkursu większą grupę młodzieży zaciekawi historia walki o godność człowieka. Cieszymy się z udziału i zaangażowania szkół – powiedział Sławomir Dębek.

Do uczestników konkursu list skierował wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

„Naszym zadaniem jest utrwalanie pamięci o tamtych wydarzeniach, a edukacja młodego pokolenia w znakomity sposób wpisuje się w tę ideę. Konkurs „Solidarność – Droga do wolności” nie tylko rozwija zainteresowanie młodych ludzi historią, ale także promuje wartości patriotyczne” - napisał.

Gościem uroczystego podsumowania był Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.

- Naród, który nie zna swojej historii, jest narodem ginącym. Chcemy, by ci młodzi ludzie wiedzieli w jakich warunkach – Polski i Europy – ich rodzice i dziadkowie wywalczyli dla nich możliwość absolutnego wyboru – stwierdził.

O historii powstania „Solidarności” w Polsce i regionie mówił profesor Krzysztof Sychowicz z białostockiego IPN upominając się o pamięć nie tylko o znanych powszechnie liderach wydarzeń sierpnia i września 1980 roku w Gdańsku, a nieco później także w Białymstoku, Łomży i innych miastach regionu. Gratulacje młodzieży oraz podziękowania dla pedagogów przekazał starosta Lech Marek Szabłowski. Marek Olbryś w imieniu zarządu województwa wręczył Sławomirowi Dębkowi grawerton z podziękowaniami za inicjatywę konkursu „Solidarność – Droga do wolności”.



***



Laureaci:

I nagroda – Paweł Korytkowski z II LO w Łomży;

II nagroda – Maciej Bączyk i Szymon Kiełczewski z I LO w Łomży oraz Gabriela Kamienowska z II LO;

III nagroda – Ewa Gniazdowska z I LO i Dawid Bajkowski z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży;

Wyróżnienia – Michał Konstanty, Paweł Gutowski, Paweł Kryś i Damian Patalan z ZSMiO nr 5, Izabela Małachowska i Dominika Kuczyńska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży, Paulina Dąbkowska i Kinga Karwowska z II LO,

Listy gratulacyjne – Katarzyna Krajewska, Jakub Wojciech Nowociński, i Hubert Karwowski z ZSTiO nr 4, Filip Komorowski z ZSMiO nr 5, Tomasz Czyż z II LO oraz Rafał Kruszewski z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.



Laureatom towarzyszyli ich szkolni opiekunowie: Katarzyna Lipska z I LO, Elżbieta Wiśniewska, Wiesław Czupryński i Karol Szleszyński z ZSTiO nr 4, Beata Gromek-Wysmułek z ZSWiO nr 7, Mariusz Małkowski i Tomasz Chajęcki z II LO, Kamil Parol z ZSMiO nr 5.



Tablety i inne nagrody ufundowali m.in.: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Łomży, Region Mazowsze NSZZ "Solidarność", IPN, CEN.





tekst i fot.: Maciej Gryguc

red.: Anna Augustynowicz